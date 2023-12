Da F.C. København tirsdag aften vandt over Galatasaray S.K. i UEFA Champions League og samtidig kvalificerede sig til 1/16-dels finalen i UEFA Champions League, forventer PARKEN Sport & Entertainment A/S nu en omsætning på ca. 1.625 til 1.650 mio.kr. og et resultat før skat på 430 til 445 mio.kr. for 2023.

Vedhæftet fil