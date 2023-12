Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

以行动捕捉未来:LeddarTech 在 2024 年拉斯维加斯 CES 上推出其屡获殊荣的 LeddarVision ADAS 产品和技术

December 13, 2023 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA