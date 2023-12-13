以行动捕捉未来：LeddarTech 在 2024 年拉斯维加斯 CES 上推出其屡获殊荣的 LeddarVision ADAS 产品和技术

加拿大魁北克市, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® (NASDAQ: LDTC) 为 ADAS 和 AD 提供基于人工智能的颠覆性低阶传感器融合和感知软件专利技术的汽车软件公司，很高兴宣布宣布参加 CES 2024 （拉斯维加斯会议中心北厅 11014 号展位），并为参观者提供独家一睹下一代软件技术和启发性产品支援 ADAS 和AD 应用的机会。



沉浸于汽车创新的未来，与 LeddarVision™ 一同体验。该平台是一个不受传感器和处理器限制的高性能多功能汽车低阶传感器融合和感知软件平台，可从各种传感器类型（相机、雷达和激光雷达）生成全面的 3D 环境模型）和配置。

沉浸于汽车创新的未来，与 LeddarVision™ 一同体验。该平台是一个不受传感器和处理器限制的高性能多功能汽车低阶传感器融合和感知软件平台，可从各种传感器类型（相机、雷达和激光雷达）生成全面的 3D 环境模型）和配置。

在 LeddarTech 的 互动仪表板 上，您可以实际体验 LeddarVision 和 L2/L3 ADAS 产品在各种气候和路况下的运行，其中包括以下功能：

**全新** LeddarVision Surround (LVS-2 + ) 是一款全景高级融合和感知软件平台，它有效地将 LVF 前视产品系列的 1VxR 传感器配置扩展到 5V5R 配置。

是一款全景高级融合和感知软件平台，它有效地将 LVF 前视产品系列的 1VxR 传感器配置扩展到 5V5R 配置。 **屡获殊荣的** LeddarVision Front Entry (LVF-E) 是一款前视融合和感知软件平台，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和 5 星级 NCAP 2025/GSR 2022，搭载 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 处理器。 LVF-E 实现了 L2/L2+ 入门级 ADAS 的最低系统成本。 2023 年 10 月 ，获得由英国的 AutoTech Breakthrough 颁发的 ADAS 系统年度奖 2023 年 11 月 ，获得由 Cars of the Future UK 颁发的 自动驾驶行业感测软件奖

是一款前视融合和感知软件平台，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和 5 星级 NCAP 2025/GSR 2022，搭载 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 处理器。 LVF-E 实现了 L2/L2+ 入门级 ADAS 的最低系统成本。

现场体验 LeddarCar：诚挚邀请客户和分析师预订 LeddarTech 的 LeddarVision 低级融合和感知软件技术的 真实道路演示 。

诚挚邀请客户、分析师、投资者和媒体与我们的团队在 CES 上 安排会面 ，以了解有关 LeddarTech 的更多信息。

LeddarTech 总裁、首席运营官兼即将上任的首席执行官 Frantz Saintellemy 表示：“加入我们，我们将在动态 LeddarCar 中展示我们突破性的 LeddarVision 汽车软件解决方案，并在 CES 2024 上推出我们尖端的 ADAS 产品和技术。”“CES 是我们与客户、合作伙伴、媒体、投资者和政策制定者建立联系的绝佳机会，并借以展示我们的技术如何改善所有道路使用者的出行和生活质量。LeddarTech 参加 CES 2024 凸显了我们在推动汽车技术未来发展方面的关键作用，巩固了我们作为汽车软件领先厂商的地位。”

关于 LeddarTech

LeddarTech 成立于 2007 年，是一家全球软件公司，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有研发中心，开发并提供全面的人工智能低阶传感器融合和感知软件解决方案，支持 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成准确的环境 3D 模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可以利用这种高性能、可扩展、经济高效的技术来高效地部署汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责多项遥感创新，已申请了 150 多项专利（其中 80 项专利获批），以增强 ADAS 和 AD 功能。在全球移动性更安全、更高效、可持续和经济实惠的背景下，对车辆周围环境的更好认知至关重要：这是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合和感知软件解决方案的动力所在。

如需了解有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.LeddarTech.com ，也可关注 LinkedIn 、 Twitter (X) 、 Facebook 和 YouTube 上的公司账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球营销、传播和投资者关系副总裁，电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投资者关系部门网站： https://investors.LeddarTech.com

投资者关系部门联系方式： Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. 财务媒体联络方式：Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com





Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相关标识均是 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

本公告附带的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe9b76b7-c72b-416d-8174-2b4bfe122503 获取



