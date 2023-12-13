以行動捕捉未來：LeddarTech 在 2024 年拉斯維加斯 CES 上推出其屢獲殊榮的 LeddarVision ADAS 產品和技術

魁北克市，魁北克省, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® (NASDAQ: LDTC) 為 ADAS 和 AD 提供基於人工智能的顛覆性低階傳感器融合和感知軟件專利技術的汽車軟件公司，很高興宣布參加 CES 2024 （拉斯維加斯會議中心北廳 11014 號展位），參觀者可獨家一睹下一代軟件技術和啟發性產品支援 ADAS 和AD 應用。



沉浸於汽車創新的未來，與 LeddarVision™ 一同體驗。該平台是一個不受傳感器和處理器限制的高性能多功能汽車低階傳感器融合和感知軟件平台，可從各種傳感器類型（攝影機、雷達和光達）生成全面的 3D 環境模型和配置。

沉浸於汽車創新的未來，與LeddarVision™ 一同體驗。該平台是一個不受傳感器和處理器限制的高性能多功能汽車低階傳感器融合和感知軟件平台，可從各種傳感器類型（攝影機、雷達和光達）生成全面的 3D 環境模型和配置。

在 LeddarTech 的 互動儀錶板 上，您可以實際體驗 LeddarVision 和 L2/L3 ADAS 產品在各種氣候和路況下的運行，其中包括以下功能：

**全新** LeddarVision Surround (LVS-2 + ) 是一款全景高級融合和感知軟件平台，它有效地將 LVF 前視產品系列的 1VxR 傳感器配置擴展到 5V5R 配置。

是一款全景高級融合和感知軟件平台，它有效地將 LVF 前視產品系列的 1VxR 傳感器配置擴展到 5V5R 配置。 **屢獲殊榮的** LeddarVision Front Entry (LVF-E) 是一款前視融合和感知軟件平台，適用於入門級 ADAS L2/L2+ 高速公路輔助和 5 星級 NCAP 2025/GSR 2022，搭載 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 處理器。 LVF-E 實現了 L2/L2+ 入門級 ADAS 中最低的系統成本。 2023 年 10 月 ，獲得由英國的 AutoTech Breakthrough 頒發的 ADAS 系統年度獎 2023 年 11 月 ，獲得由 Cars of the Future UK 頒發的 自動駕駛行業感測軟件獎

是一款前視融合和感知軟件平台，適用於入門級 ADAS L2/L2+ 高速公路輔助和 5 星級 NCAP 2025/GSR 2022，搭載 Texas Instruments 的 TDA4VM-Q1 處理器。 LVF-E 實現了 L2/L2+ 入門級 ADAS 中最低的系統成本。

現場體驗 LeddarCar：誠摯邀請客戶和分析師預訂 LeddarTech 的 LeddarVision 低層級融合和感知軟件技術的 真實道路演示 。

誠摯邀請客戶、分析師、投資者和媒體與我們的團隊在 CES 上 安排會面 ，以了解有關 LeddarTech 的更多資訊。

LeddarTech 總裁、營運長兼即將上任的執行長 Frantz Saintellemy 表示：「加入我們，我們將在動態 LeddarCar 中展示我們突破性的LeddarVision 汽車軟件解決方案，並在 CES 2024 上推出我們尖端的 ADAS 產品和技術。」「CES 是我們與客戶、合作夥伴、媒體、投資者和政策制定者建立聯繫的絕佳機會，並展示我們的技術如何改善所有道路使用者的出行和生活品質。LeddarTech 參加 CES 2024 凸顯了我們在推動汽車技術未來發展方面的關鍵作用，鞏固了我們作為汽車軟件領先廠商的地位。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球軟件公司，總部位於魁北克市，在滿地可、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供全面的人工智能低階傳感器融合和感知軟件解決方案，支援 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境 3D 模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。這種高性能、可擴展、經濟高效的技術可供 OEM 和 1-2 級供應商有效實施汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，已申請了 150 多項專利（其中 80 項專利獲批），以增強 ADAS 和 AD 功能。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

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聯絡方式：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳播和投資者關係副總裁，電話：+ 1-418-653-9000 轉 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相關徽標是 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌是或可能是用於識別其各自所有者的產品或服務的商標或註冊商標。

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