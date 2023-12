Kitron øker marginambisjonen

(2023-12-13) Kitron arrangerer i dag en kapitalmarkedspresentasjon for å oppdatere om selskapets finansielle og kommersielle mål og ambisjoner.

Kitron har som mål å nå 1 milliard euro i inntekter i 2027 med en driftsmargin (EBIT) på 9 prosent. Selskapets tidligere 2027-ambisjon, presentert for et år siden, var en omsetning på 10 milliarder kroner og en EBIT-margin på over 8 prosent.

For 2023 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for tredje kvartal og forventer driftsinntekter mellom 750 og 800 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 65 og 75 millioner euro.

– Selv om vi opprettholder våre 2023-utsikter og øker vår langsiktige marginambisjon, bidrar dempet etterspørsel for første halvår i Europa og Kina til moderate utsikter for 2024. På den annen side ser vi sterk vekst innen Elektrifisering-fast infrastruktur og Forsvar/Luftfart i 2024, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

For 2024 forventer Kitron inntekter mellom EUR 700 og 800 millioner. Driftsresultatet (EBIT) ventes å bli mellom 60 og 74 millioner euro.

– På mellomlang til lang sikt er Kitrons ambisjon å oppnå mer enn 10 prosent organisk vekst hvert år fra markedssektorer og produktapplikasjoner som drives av sterke megatrender. Vi vil fokusere på kapasitetsutnyttelse og maksimering av stordriftsfordeler for å sikre konkurransekraft og lønnsomhet, sier Nilsson.

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3.200 ansatte, og driftsinntektene var 641 millioner euro i 2022. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

