Solutions30 est sélectionné comme partenaire de Deutsche Glasfaser

Solutions30 a été sélectionné comme l'un des partenaires de Deutsche Glasfaser, le premier fournisseur de fibre optique pour les zones rurales en Allemagne, financé par les investisseurs en infrastructure EQT et OMERS. Pionnier et précurseur dans le secteur, Deutsche Glasfaser planifie, construit et exploite des connexions en fibre optique, en architecture ouverte, pour les particuliers, les entreprises et les institutions publiques.

Grâce à sa vaste expertise dans le déploiement de la fibre optique à travers l'Europe, Solutions30 entamera ce nouveau partenariat par la connexion des pylônes mobiles aux réseaux de fibre optique existants de Deutsche Glasfaser.

Andreas Pfisterer, PDG de Deutsche Glasfaser, affirme à propos de ce partenariat que "Deutsche Glasfaser poursuit un objectif ambitieux en matière de déploiement de réseau, à savoir fournir un réseau FTTH à l'échelle du pays. Pour mener à bien nos projets, nous avons choisi de nous associer à des entreprises ayant démontré une grande expérience dans le déploiement de réseaux FTTH. Nous sommes très heureux de compter l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires principaux".

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30, a ajouté : "Ce nouveau contrat avec notre partenaire stratégique Deutsche Glasfaser est une très bonne nouvelle pour Solutions30 Allemagne et confirme notre ancrage et notre relation avec ce dernier. Solutions30 est déjà fournisseur de câblage en fibre optique pour les immeubles à logements multiples (NE4) et nous sommes extrêmement fiers d'ajouter cet ambitieux projet de FFTS (Fiber to the Site) à notre catalogue de projets avec Deutsche Glasfaser. Je tiens à remercier les équipes de Deutsche Glasfaser pour leur confiance. Notre objectif commun est de déployer une connexion rapide, fiable et durable à une population actuellement sous-connectée. Cette annonce renforce la politique de déploiement européen de Solutions30 et met l'accent sur un pays stratégique pour notre groupe".

Solutions30 permet aux consommateurs et aux entreprises d'accéder aux principales avancées technologiques qui façonnent notre quotidien, en particulier celles qui sont à l'origine de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec son réseau de plus de 15 000 techniciens, Solutions30 a réalisé plus de 65 millions de dépannages depuis sa création et mené plus de 500 projets d'énergie renouvelable dont la puissance maximale combinée dépasse les 1 000 MWc. En poursuivant sa vision d'un monde plus connecté et plus durable, Solutions30 est devenu un leader de l'industrie en Europe avec des opérations dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 SE est composé de 107 127 984 actions, ce qui correspond au nombre de votes théoriques pouvant être exercés. Solutions30 SE est cotée à la bourse Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF 120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.solutions30.com

A propos de Deutsche Glasfaser

Le groupe Deutsche Glasfaser est le fournisseur principal de fibre optique pour les zones rurales en Allemagne. Véritable pionnier du secteur, Deutsche Glasfaser planifie, construit et exploite des connexions en fibre optique à accès libre pour les particuliers, les entreprises et les institutions publiques. En tant que fournisseur numérique des régions, Deutsche Glasfaser s'efforce d'étendre la fibre optique à l'ensemble du pays, ainsi contribuant significativement au progrès digital de l'Allemagne.

Grâce à des méthodes de planification et de construction innovantes, Deutsche Glasfaser est le leader technologique d'une expansion FTTH rapide et rentable. Le groupe d'entreprises est l'un des fournisseurs les plus solides financièrement sur le marché allemand et, soutenu par les investisseurs expérimentés en infrastructures EQT et OMERS, il dispose d'un volume d'investissement de sept milliards d'euros dans le secteur privé.

