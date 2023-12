Ease2pay NV verwacht in 2024 EBITDA positief te zijn

Ease2pay N.V. (“Ease2pay”) presenteert hedenmiddag op haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders een strategie update waarin voor 2024 een positieve EBITDA wordt verwacht. In 2023 zijn de fundamenten gelegd voor een sterke groei in de toekomst. De combinatie van autonome groei en synergievoordelen zorgt ervoor dat de EBITDA van Ease2pay in 2024 aanzienlijk verbetert.



Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 13 december 2023

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 085-2012781

Corporate website: www.ease2paynv.com

Dit persbericht bevat informatie die kan kwalificeren als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik

Bijlages