Offentliggørelse af prospekt i forbindelse med skift af Market Maker, Investeringsforeningen SEBinvest

I forlængelse af meddelelserne af 22. november 2023 og 31. oktober 2023 kan det hermed meddeles, at Market Maker funktionen for Investeringsforeningen SEBinvest pr. dags dato er endeligt overgået til Jyske Bank A/S for Foreningens børsnoterede afdelinger/andelsklasser.

I den forbindelse offentliggøres hermed et opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33282828.







Investeringsforeningen SEBinvest

