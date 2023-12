Det kan hermed meddeles at Market Maker-funktionen for Kapitalforeningen SDG Invest, afd. SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk. (ISIN: DK0061668654) pr. 14. december overgår til Jyske Bank A/S.

Venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Bo Matthiesen, direktør

Telefon 38 33 81 81