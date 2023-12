Les données de Lightspeed montrent que les clients recherchent l'indulgence sur leur menu de la veille du jour de l’An

MONTRÉAL, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) a publié son dernier rapport sur le comportement de consommation des clients de restaurants pendant le réveillon du Nouvel An, offrant une fenêtre sur les opportunités de vente potentielles qui s’offrent aux bars et aux restaurants américains pendant les fêtes. Grâce au module Analyses avancées intégré directement à la plateforme Lightspeed pour restaurateurs, l’entreprise transforme les données en stratégies utiles qui aident les restaurants à accélérer leur croissance, à offrir la meilleure expérience client et à devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Les données*, basées sur un échantillon de milliers de restaurants et de bars propulsés par Lightspeed à travers les États-Unis, mettent en évidence les articles clés du menu qui obtiennent de bons résultats auprès des clients de la veille du jour de l’An et ceux qui sont moins populaires.

Il n’est pas surprenant que les clients des restaurants veuillent se faire plaisir pendant le réveillon du Nouvel An, les ingrédients de qualité supérieure étant les plus recherchés. Le caviar, le homard et le steak voient leur popularité grimper en flèche, la demande augmentant respectivement de 66 %, 31 % et 13 %. De la même manière, certaines options soucieuses de la santé voient leur demande diminuer, les ventes de salades chutant globalement de 23 %.

Les consommateurs d’alcool sont également d’humeur festive et se tournent vers les bulles pour célébrer la nouvelle année. Les ventes de vins mousseux (champagne, prosecco et cava) ont augmenté de 111 %. Les liqueurs et les cocktails restent également un choix populaire, la vodka (+14 %), la tequila (+11 %) et le whisky (+4 %) enregistrant les hausses les plus considérables.

En revanche, les choix plus habituels comme la bière et le vin sont délaissés au profit de leurs équivalents plus haut de gamme. Les ventes de vin diminuent de 5 % et celles de bière de 23 % par rapport aux samedis moyens de décembre 2022.

Toutes ces célébrations mènent en fin de compte les clients à dépenser plus en moyenne. Le montant moyen des factures a atteint 53 $ la veille du jour de l’An 2022, soit une augmentation de 4 % par rapport au montant moyen des factures des samedis de décembre 2022 et de 10 % par rapport à la veille du jour de l’An 2021.

Toute augmentation des revenus est certainement la bienvenue en cette période de l’année. Comme le souligne Peter Dougherty, directeur général du secteur de la restauration et de l'hôtellerie chez Lightspeed Commerce : « Le réveillon du Nouvel An ne marque pas seulement la fin de l’année, c’est aussi le début d’une période plus calme pour les restaurants et les bars. C’est pourquoi il est si important de faire rouler le plus de tables et d’amener plus de clients à franchir la porte. »

Alors que la veille du jour de l’An marque la fin de la période des fêtes et le début d’une période traditionnellement creuse pour l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie, les données de Lightspeed montrent que certaines tendances peuvent aider les restaurateurs et les propriétaires de bars à atténuer cette transition. Les données suggèrent que les propriétaires de restaurants et de bars peuvent tirer parti des résolutions du Nouvel An pour augmenter leurs ventes :

Si moins de gens sortent manger en janvier, ceux qui le font se tournent vers les légumes verts : malgré une baisse de 1,4 % des ventes totales de salades en janvier 2023 par rapport à décembre 2022, les ventes de salades en pourcentage des ventes totales pour les restaurants qui proposent des salades ont augmenté de 20 % en janvier 2023 par rapport à décembre 2022. Cela suggère que les consommateurs mangent plus sainement au cours des premières semaines de la nouvelle année.

De même, les ventes d’alcool diminuent au cours des premiers mois de l’année. En janvier 2023, les ventes totales de boissons alcoolisées ont chuté de 12 % par rapport à décembre 2022. Malgré cette baisse, les propriétaires de restaurants et de bars peuvent continuer à tirer parti des ventes régulières de cocktails classiques tels que la margarita, le old fashioned ou le martini, qui restent les trois meilleurs vendeurs tout au long de l’année.

Les propriétaires de restaurants et de bars qui cherchent à exploiter ces données pour maximiser leurs revenus la veille du Nouvel An et au début de l’année 2024 trouveront des informations exploitables dans le dernier article de Lightspeed (en anglais).

Lightspeed propulse les meilleurs bars et restaurants au monde, notamment : Boulud (New York), Alinea (Chicago), Recess (Chicago), Death & Co (Los Angeles), Mace (New York), Service Bar (Washington, DC), Collective Arts (Toronto), Joe Beef (Montréal), Cloakroom (Montréal), David Rocco Bar Aperitivo (Toronto), Cubitt House (Londres), Maybe Sammy (Sydney), Sunshine Brewery (Gisborne) et In den Ouden Vogelstruys (Maastricht).

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrez ses puissantes capacités.

*Methodologie

Lightspeed a analysé les transactions de milliers d’entreprises du secteur de la restauration et de l’hôtellerie à travers les États-Unis utilisant Lightspeed pour restaurateurs. L’analyse a porté sur diverses catégories d’entreprises telles que les bars, les restaurants décontractés, les restaurants haut de gamme, les restaurants raffinés et les établissements de restauration rapide. L’analyse a comparé diverses tendances de vente et la popularité des plats du menu entre le samedi 31 décembre 2022 et la moyenne des trois samedis du mois de décembre 2022 (à l’exclusion du 24 décembre 2022), ainsi que les données de janvier 2023 par rapport à celles de décembre 2022.

