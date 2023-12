SATO Oyj:n hallitus on päättänyt osakeannista

SATO OYJ Pörssitiedote 13.12.2023 klo 15:30



SATO Oyj (“Yhtiö”) tiedotti 20.11.2023 Yhtiön suunnittelevan enintään 200 miljoonan euron suuruista osakeantia vahvistaakseen Yhtiön omavaraisuusastetta. Yhtiön hallitus on tänään 13.12.2023 päättänyt Yhtiön ylimääräinen yhtiökokouksen 11.12.2023 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 28 308 533 Yhtiön uutta osaketta (“Tarjottavat Osakkeet”) merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti Yhtiön olemassa oleville osakkeenomistajille samassa suhteessa, kuin heillä on ennestään Yhtiön osakkeita (“Osakeanti”).

Osakeanti lyhyesti

Osakeannin tavoitteena on Yhtiön omavaraisuusasteen ja taseen vahvistaminen sekä korollisten velkojen lyhentäminen.





Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään 200 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 28 308 533 Tarjottavaa Osaketta.





Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien merkittäväksi olemassa olevien osakkeiden mukaisessa suhteessa.





Yhtiön osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 15.12.2023 (“ Täsmäytyspäivä ”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (“ Euroclear Finland ”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden (“ Merkintäoikeus ”). Osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään kahdella (2) Merkintäoikeudella yhden (1) Tarjottavan Osakkeen.





”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (“ ”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun kyseiset osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden (“ ”). Osakkeenomistaja on oikeutettu merkitsemään kahdella (2) Merkintäoikeudella yhden (1) Tarjottavan Osakkeen. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.12.2023.





Merkintähinta on 7,07 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (“ Merkintähinta ”).





”). Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.12.2023 ja päättyy 14.2.2023 (“Merkintäaika”), ellei Merkintäaikaa jatketa. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä, ja ne poistetaan Merkintäoikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.





Yhtiön suurin osakkeenomistaja Balder Finska Otas Ab (” Balder ”) on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita osakkeenomistuksensa mukaisessa suhteessa eli yhteensä noin 113 miljoonalla eurolla sekä hankkimaan Yhtiön muilta osakkeenomistajila (pois lukien Yhtiön kolme seuraavaksi suurinta osakkeenomistajaa) Merkintäoikeuksia ennalta määrittelemäänsä hintaan.





”) on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita osakkeenomistuksensa mukaisessa suhteessa eli yhteensä noin 113 miljoonalla eurolla sekä hankkimaan Yhtiön muilta osakkeenomistajila (pois lukien Yhtiön kolme seuraavaksi suurinta osakkeenomistajaa) Merkintäoikeuksia ennalta määrittelemäänsä hintaan. Osakeantiin liittyvä materiaali ja ehdot lähetetään kirjallisesti jokaiselle Yhtiön osakkeenomistajalle ennen Merkintäajan alkamista.





Lisätietoja:

Erik Selin, hallituksen puheenjohtaja, puhelin +46 (0)31-10 95 92, sähköposti erik.selin@balder.se

www.sato.fi

JAKELU: Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi

