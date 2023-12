Rackspace Technology führt SDDC Enterprise und Business für SAP mit virtualisiertem Rechenleistungs-, Speicher, Netzwerk- und Cloud-Management von VMware ein

Die unternehmenstaugliche Lösung und die SAP-zertifizierte Vorkonfiguration auf Basis von Dell VxRail ist eine sofort einsatzbereite Lösung zur Förderung von Innovationen

December 13, 2023 08:58 ET | Source: Rackspace Technology, Inc. Rackspace Technology, Inc.

SAN ANTONIO, Texas, UNITED STATES