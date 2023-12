Kohus võttis menetlusse Tallinna Sadama esitatud pankrotiavalduse MPG AgroProduction OÜ vastu

Harju Maakohus võttis menetlusse 28.11.2023 ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) poolt esitatud pankrotiavalduse MPG AgroProduction OÜ (edaspidi „MPG“) vastu. Tallinna Sadam esitas pankrotiavalduse, kuna MPG ei ole pikemat aega täitnud lepingulisi kohustusi. Tallinna Sadama nõuete summa kokku on 3,0 miljonit eurot ja see koosneb peamiselt hoonestusõiguse tasu võlgnevusest, millest 1,9 miljonit eurot on juba eelnevatel perioodidel alla hinnatud. Lisaks taotleb Tallinna Sadam hoonestusõiguse enda nimele kandmist.

Tallinna Sadam ja MPG sõlmisid 28. juunil 2018 99-aastase koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse. Projektiga seoses on läbi viidud vajalikud uuringud ja koostatud eelprojekt.

Tallinna Sadama kohustused seoses projekti käivitamisega on täidetud: arendusala on puhastatud endise söeterminali seadmetest ja arendajale üleantud. Varasemalt on piirkonda rajatud ka sobilikud kaid ja Tallinna Sadamal puudus vajadus täiendavate investeeringute tegemiseks.

Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul on viie aastaga turuolukord muutunud ja kahjuks ei ole võimalik projekti ellu viia. „Näeme siiski perspektiivi MPG projektist vabaneva sadama taristu edasisel rakendamisel uutes projektides, kuna pikad sügavad kaid on võimelised teenindama Panamax tüüpi suuri ookeani laevu ja leiaksid kasutust ka kohaliku impordi-ekspordi käitlemiseks,“ sõnas Vihman.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

