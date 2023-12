Finantskalender 2024

Nordecon AS finantskalender aastal 2024: Sündmus Kuupäev Nädal IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2023 08.02.2024 6 (2024) Auditeeritud majandusaasta aruanne 2023 - 16 (2024) I kvartali ja 3 kuu vahearuanne 2024 09.05.2024 19 (2024) 2023. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek - 21 (2024) II kvartali ja poolaastaaruanne 2024 08.08.2024 32 (2024) III kvartali ja 9 kuu vahearuanne 2024 07.11.2024 45 (2024) IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne 2024 06.02.2025 6 (2025)



Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.