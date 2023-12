IF Metall valitsi Innofactorin jatkamaan jäsenhallintajärjestelmän jatkokehitys- ja ylläpitotyötä

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 13.12.2023 klo 16.20

Ruotsalainen ammattiyhdistys Industriarbetarförbundet Metall (IF Metall) on valinnut Innofactorin jatkamaan jäsenhallintajärjestelmänsä jatkokehitystä, ylläpitoa ja tukea. Järjestelmä on aiemmin Innofactorin toimittama ja perustuu Microsoftin Dynamics-asiakkuudenhallintajärjestelmään ja Innofactorin omiin ratkaisuihin.

Sopimuskausi on kaksi ja puoli vuotta. Innofactorin arvio hankinnan kokonaisarvosta on noin 1,6 miljoonaa euroa.

IF Metall on ammattiyhdistys, jonka yli 300 000 jäsentä työskentelevät laajalti Ruotsin teollisuudessa, kuten muovi-, lääke-, rakennusmateriaali-, teräs-, kemian- ja konepajateollisuudessa.

Espoossa 13.12.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

