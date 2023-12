AS-i Pro Kapital Grupp tütarettevõtte ärinime ja põhikirja muutus

12.12.2023 kanti äriregistrisse AS Pro Kapital Grupp tütarettevõtte OÜ Ilmarise Kvartal uus ärinimi – OÜ PKE Treasury. Ärinime muutmisega seoses kinnitati põhikirja uus redaktsioon. Tütarettevõtte kinnisvaraalane tegevus on tänaseks lõppenud ja oleme otsustanud kontserisiseste laenude haldamise lihtsustamiseks ettevõtte töö ümber korraldada selliselt, et OÜ PKE Treasury hakkab haldama eesti kontserni ettevõtete finantseerimistegevust.



