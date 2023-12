SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2023 klo 17.45

Klas Svensson nimitetty Sampo-konsernin johtoryhmän jäseneksi

Sampo Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Klas Svenssonin Sampo-konsernin johtoryhmään 1.1.2024 alkaen. Svensson on vastannut vuodesta 2021 alkaen Yritysasiakkaat-liiketoiminnasta. Hän on työskennellyt konsernissa myös useissa muissa tehtävissä vuodesta 2012 alkaen.

- Sammon muututtua puhtaasti vahinkovakuutuskonserniksi olen iloinen voidessani toivottaa Klasin tervetulleeksi johtoryhmäämme. On luonnollista, että Yritysasiakkaat-liiketoiminta on edustettuna konsernin johtoryhmässä, jossa on jo entuudestaan Henkilöasiakkaat-liiketoiminnasta vastaava Ingrid Janbu Holthe. Klas tuntee digitaalisen vahinkovakuutusliiketoiminnan hyvin, ja uskon tämän olevan arvokasta konsernin digitaalisuutta koskevien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sanoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Klas Svenssonin ansioluettelo ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Klas Svensson

s. 1985

Koulutus:

London Business School, Lontoo, Iso-Britannia

- MBA, 2020

Linnaeus University School of Economics & Management, Växjö, Ruotsi

- kauppatieteiden kandidaatti, 2012

Työkokemus:

If Skadeförsäkring Holding AB (publ)

- Ifin johtoryhmän jäsen; johtaja, Yritysasiakkaat-liiketoiminta, 2021–



If Skadeförsäkring AB (publ)

- johtaja, Digital Sales & Customer Experience, Henkilöasiakkaat-liiketoiminta, 2020–2021

- johtaja, Sales & Service Denmark, Henkilöasiakkaat-liiketoiminta, 2016–2020

- johtaja, Digital Sales & Service Sweden, 2013–2016

- Online Sales & Service Manager, 2013

- Online Sales Manager, 2012–2013

Smelink AB

- Chief Operating Officer, 2009–2011

- Head of Sales and Marketing, 2005–2009

