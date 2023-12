Succès de Vallourec Invest 2023, l'offre d'actionnariat salarié

de Vallourec

Meudon (France), le 13 décembre 2023 – Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium en acier, annonce aujourd’hui la réalisation avec succès de l'offre d'actionnariat salarié Vallourec Invest 2023.

5 115 salariés du Groupe en France, au Brésil et aux Etats-Unis, ont choisi de participer à Vallourec Invest 2023 et de souscrire des actions Vallourec avec une décote de 20% et un abondement. Cela représente près d’un salarié éligible sur deux.

Cette offre, qui s’inscrit dans le cadre des délégations de compétence accordées par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 25 mai 2023, traduit la volonté de Vallourec d'associer les salariés du Groupe à la création de valeur en reconnaissance des progrès accomplis jusqu’à présent dans le déploiement du Plan New Vallourec.

Elle se traduit par la création de 490 101 actions nouvelles (soit 0,21 % du capital de Vallourec) et porte à 237 271 828 le nombre d’actions composant le capital au 13 décembre 2023.

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires premium pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pièce jointe