 Statement - Participation de Onepoint [mise à jour] 

Paris, France - 13 décembre 2023 - Atos a pris note de l'annonce faite cet après-midi [13 décembre 2023] par Onepoint, société française reconnue dans le monde de la transformation digitale et actionnaire de référence du Groupe Atos depuis le 1er novembre 2023, dans laquelle elle annonce avoir porté sa participation dans Atos à 11,4%. Le Groupe entend poursuivre un dialogue constructif avec la société, comme avec l’ensemble de ses actionnaires.

***

