INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

PARIS, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Place de cotation : Euronext Paris / Nasdaq

Euronext Compartiment : B

Code ISIN : FR0011341205

Nasdaq : NBTX

Bloomberg : NANO:FP

Reuters : NANO.PA

Site web : www.nanobiotix.com

Date



Nombre total d’actions composant le capital social1





Nombre total de droits de vote Total théorique2



Total exerçable3 30 novembre 2023



46 232 072 47 947 887 47 925 769



En application de l’article L.233-8 II du code de commerce, Nanobiotix effectuera une nouvelle publication mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital lorsqu’ils varieront par rapport à ceux publiés antérieurement.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 20 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Contacts

Nanobiotix

Communications Department

Brandon Owens

VP, Communications

+1 (617) 852-4835

contact@nanobiotix.com





Investor Relations Department

Craig West

SVP, Investor Relations

+1 (617) 583-0211

investors@nanobiotix.com



Media Relations FR – Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain

+ 33 (0) 6 64 79 97 51

plgermain@ulysse-communication.com

LifeSci Advisors

Ligia Vela-Reid

+44 (0) 7413825310

lvela-reid@lifesciadvisors.com

1 En ce compris les 3 762 923 actions émises au profit de Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. et délivrées sous la forme de « restricted ADS », dont le règlement-livraison devrait avoir lieu le 9 novembre 2023. Chacune de ces actions porte un droit de vote.

2 Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

3 Le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale (ou droits de vote «nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote telles que les actions auto-détenues par la Société. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.





Pièce jointe