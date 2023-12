Répandre la joie et la solidarité : Momcozy accompagne les mères du monde entier pour des fêtes de fin d’année cozy

LONDRES, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La saison des fêtes à commencé et Momcozy, qui accompagne plus de 3 millions de mères dans le monde entier, répand sa bonne humeur festive en atténuant les défis uniques auxquels les mères sont confrontées en cette période de l’année.



Les fêtes de fin d’année, bien que joyeuses, viennent bien souvent ajouter une pression supplémentaire et invisible qui pèse sur les épaules des mamans. Une étude réalisée par Microsoft en 2021 a révélé que les mères s’occupent principalement de tâches telles que la décoration, la préparation des cadeaux et la planification des activités, ce qui intensifie le stress habituel de la maternité, en particulier pour les jeunes mamans. En outre, 65 % des mères de la génération des Millenials estiment que leurs efforts considérables pendant les fêtes ne sont pas reconnus, rappelant ainsi la charge émotionnelle qu’elles subissent pendant cette période festive.

Cette année, Momcozy entend faire face aux défis auxquels sont confrontées les mères du monde entier pendant les fêtes de fin d’année.

En apportant de la joie et du soutien par le biais de l’humour, Momcozy a donné le coup d’envoi des fêtes de fin d’année le 19 novembre avec son spectacle humoristique « Stand Up For Mums » (ou « Vent debout aux côtés des mamans ») à Londres. Le spectacle a offert aux nouvelles mamans et aux futures mamans un après-midi de rire et de camaraderie dont elles avaient bien besoin.

Le 3 décembre, Momcozy s’est associé à Mini Market à Austin, au Texas, pour créer le Cozy Lounge & Cozy Courtyard, un lieu de détente pour les mères plongées dans les achats de Noël. Cristina Bocanegra, fondatrice de Mini Market, a exprimé sa gratitude. « Notre collaboration avec Momcozy a été motivée par la volonté d’aider les mères et de leur redonner le pouvoir. C’est un partenariat de rêve qui s’est concrétisé ! »

Momcozy s’est associé à l’artiste et maman, Victoria Johnson, pour présenter la Cozy Holiday Box, qui prolonge les festivités jusqu’à Noël. Elle présente trois illustrations uniques qui célèbrent les diverses facettes de la maternité : la joie partagée avec la famille, le lien intime avec le bébé et le lien avec soi-même. Cette collection spéciale est conçue pour inspirer les mamans à redécouvrir la joie des fêtes de fin d’année et à adopter un état d’esprit cosy, que ce soit avec leurs proches ou dans un moment de solitude méritée.

Grâce à ses initiatives pour des fêtes de fin d’année cozy, Momcozy démontre une fois de plus son engagement à toujours mettre les mères au premier plan.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-lait portables, soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité. La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays différents dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.