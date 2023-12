Fortrea beruft neuen Prüfzentrumsbeirat ein

DURHAM, North Carolina, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), gab heute die Einberufung der ersten Sitzung seines Prüfzentrumsbeirats in der vergangenen Woche bekannt. Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Prüfzentren für klinische Forschung („Prüfzentren“) und führenden Unternehmen der Branche, um die Erfahrungen mit klinischen Studien für Prüfzentren, Patienten und Sponsoren von klinischen Studien („Sponsoren“) zu verbessern, indem Veränderungen in den Bereichen Technologie, operative Planung und Durchführung, kommerzielle Bedingungen und gesellschaftliches Engagement angestrebt werden.



Fortrea stellt Prüfzentren und Prüfärzte in den Mittelpunkt der Planung klinischer Studien und nutzt ihre Perspektive, um Änderungen voranzutreiben, die die Durchführung von Studien beschleunigen, den Studienbeginn erleichtern und die Effizienz der Rekrutierung erhöhen. Mit diesen Änderungen sollen seit langem bestehende Probleme bei klinischen Prüfungen angegangen und die Erfahrungen von Prüfzentren, Patienten und Sponsoren verbessert werden. Der Prüfzentrumsbeirat ist künftig für die Bereitstellung von Einblicken und Rückmeldungen zu Strategien und Lösungen verantwortlich, die in Bezug auf Prüfzentren, Patienten, Studienbetrieb und relevante Technologie vorgeschlagen werden.

„Prüfzentren und Prüfer sind in jeder Phase der klinischen Entwicklung von entscheidender Bedeutung für die Branche und standen in der Vergangenheit bei klinischen Prüfungen meist allein vor schwer zu lösenden Herausforderungen. Wir begrüßen ihre Einblicke in die Gestaltung von Prüfplänen und möchten sie aktiv in frühe Gespräche mit unseren operativen Teams und Sponsoren einbinden, um schnell die effizientesten, patientenorientierten Prüfpläne zu erstellen“, so Mike Clay, Vice President, Development Strategy and Growth, bei Fortrea. „Die Gründung des Prüfzentrumsbeirats stellt eine Beschleunigung unserer auf Prüfzentren ausgerichteten Strategie dar und umfasst unglaublich beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die einen Think Tank für unsere Branche bilden. Der Beirat wird auch ein Eckpfeiler unserer Fähigkeit sein, Sponsoren mit Erkenntnissen zu versorgen, die die Vorhersagbarkeit ihrer Studien verbessern, indem wir gemeinsam effiziente operative Pläne entwickeln und den Sponsoren ein hohes Maß an Vertrauen in die Geschwindigkeit der Patientenrekrutierung und die gesamte Studienumsetzung bieten.“

Zu den Gründungsmitgliedern des Prüfzentrumsbeirats von Fortrea gehören führende Persönlichkeiten und Experten von Circuit Clinical, Elligo Health Research, FutureMeds, Javara, MD Anderson Cancer Center Foundation Spain, ObjectiveHealth, Pratia S.A. und Velocity Clinical Research, die 440 Prüfzentren auf mehr als 25 Therapiegebieten und in neun Ländern repräsentieren und Zugang zu verschiedensten Patientengruppen bieten.

Was die Mitglieder des Prüfzentrumsbeirats von Fortrea sagen ...

„Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser kooperative Ansatz, der sowohl CROs als auch Prüfzentren zusammenbringt, es allen Beteiligten ermöglichen wird, die Perspektiven auf dem Markt für klinische Studien effektiver abzustimmen“, so Łukasz Bęczkowski, Chief Operating Officer bei Pratia. „Dies gibt uns zweifelsohne die Möglichkeit, gemeinsam effizienter zu handeln. Initiativen wie diese spielen eine entscheidende Rolle dabei, uns alle zu positiven und schnellen Veränderungen anzutreiben.“

„Fortrea verfolgt einen Ansatz des ‚Zuhörens‘, indem es den Prüfzentren ein gleichberechtigtes Mitspracherecht einräumt, wenn es darum geht, die effektivsten Arbeitsmethoden für die dynamischen Patientengemeinschaften und die Interessenvertreter der Prüfzentren zu finden, was zu einem optimalen Service für die Sponsoren klinischer Studien führt“, so Nick Spittal, Chief Operations Officer bei Velocity Clinical Research.

„Fortrea ist führend in der Branche, wenn es darum geht, Partnerschaften produktiver und effizienter zu gestalten, vom Studienprozess bis zu den Geschäftsbeziehungen, um neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen“, so Barry Simms, Chief Operating Officer bei Elligo Health Research.

„Die Bereitstellung einer geeigneten Lösung für den Patientenzugang ist für den letztendlichen Erfolg einer klinischen Studie entscheidend. In der Vergangenheit waren die Leistungserbringer nicht in die frühe Entwicklung der Forschungsplanung und -strategie eingebunden“, so Colleen Hoke, Chief Executive Officer bei ObjectiveHealth. „Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Fortrea einen innovativen neuen Ansatz verfolgt, um bereits in einem frühen Stadium des Planungsprozesses mit den Anbietern von Partnerschaften im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten, die für die Erzielung erfolgreicher Forschungsergebnisse entscheidend sind.“

„FutureMeds ist erfreut, dem Prüfzentrumsbeirat von Fortrea beizutreten, um ein besseres Verständnis zwischen den Hauptakteuren der klinischen Forschungsindustrie zu schaffen“, so Radek Janiak, Chief Executive Officer bei FutureMeds. „Wenn wir die Stimme von Patienten, Prüfärzten und Prüfzentren hören, wird Fortrea in der Pole Position sein, um neue Therapien auf den Markt bringen zu können.“

„Die Arbeit im riesigen Ökosystem der klinischen Studien ist komplex und erfordert hochfunktionale Partnerschaften, die auf Vertrauen und Kompetenz basieren“, so Michelle Rule, Senior Vice President of Enterprise Optimization bei Javara. „Das echte Engagement von Fortrea für den Aufbau eines Forums und von Arbeitsbeziehungen durch den Prüfzentrumsbeirat zeigt, dass sich das Unternehmen für alle Beteiligten in der Forschung und vor allem für die Patienten einsetzt.“

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung und den Zugang zu Patienten in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die lebensverändernde Therapien für bedürftige Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie, differenzierte technologiegestützte Studienlösungen und Dienstleistungen nach der Zulassung. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team von etwa 19.000 Mitarbeitern in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit gezielte und flexible Lösungen anbieten können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (früher Twitter) @Fortrea.