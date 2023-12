Malay Portuguese Spanish Thai German Hebrew Indonesian Japanese Korean Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French

Fortrea, 임상시험 실시기관 자문위원회 신설 후 회의 소집

Fortrea의 임상시험 실시기관 자문위원회, 임상시험 실시기관, 의뢰기관, 환자 사이의 진화하는 관계를 집중 논의하기 위해 연구 전문가들을 한데 소집

December 13, 2023 22:44 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES