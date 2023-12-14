Fortrea 召开新研究中心咨询委员会会议

北卡罗来纳州，达勒姆, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE)（下称“公司”），一家全球领先的合同研究组织 (CRO)，今天宣布，上周召开了研究中心咨询委员会的首次会议，该委员会是临床试验研究者研究中心（下称“研究中心”）和行业领导者之间的合作，旨在通过针对技术、运营规划和交付、商业条款和社区参与方面的变革为研究中心、患者和临床研究申办方（下称“申办方”）创造更好的临床试验体验。



Fortrea 将研究中心和研究者置于临床试验规划的重要位置，利用他们的观点推动变革，从而提高试验执行速度、简化研究启动并提高招募效率。这些变化解决了临床试验中长期存在的挑战，并将带来更好的研究中心、患者和申办方试验体验。研究中心咨询委员会将负责就研究中心、患者、试验运营和相关技术提出的策略和解决方案提供见解和反馈。

“在临床开发的每个阶段，研究中心和研究者对本行业至关重要，传统上他们仅在临床试验中就面临难以解决的挑战。我们欢迎他们在研究方案设计方面的见解，并积极让他们与我们的运营团队和申办方进行早期对话，以快速制定最高效、以患者为中心的试验计划，”Fortrea 发展策略和增长副总裁 Mike Clay 表示。“研究中心咨询委员会的成立标志着我们加快以研究中心为重点的策略，委员会汇集了出色的领导者代表，为我们的行业创建了智库。委员会也将作为我们的能力基石，向申办方提供洞察力，以提高其试验的可预测性，共同制定高效的运营计划，并在患者招募和整体试验交付速度方面为申办方提供高度的信心。”

Fortrea 研究中心咨询委员会的首届成员包括来自 Circuit Clinical、Elligo Health Research、FutureMeds、Javara、MD Anderson Cancer Center Foundation Spain、ObjectiveHealth、Pratia S.A. 和 Velocity Clinical Research 的领导者和专家，他们代表了超过 25 个治疗领域和 9 个国家/地区的 440 个研究中心，并提供接触不同患者社区的机会。

Fortrea 研究中心咨询委员会成员表示…

Pratia 首席运营官 Łukasz Bęczkowski 表示：“我们坚信，这种将 CRO 和研究中心结合在一起的合作方法，将使所有利益相关者能够更有效地就临床试验市场的观点达成一致。”“毫无疑问，这使我们能够以更有效的方式合作。诸如此类的举措对推动我们所有人走向积极、快速的变革方面发挥着至关重要的作用。”

Velocity Clinical Research 首席运营官 Nick Spittal 表示：“Fortrea 采取‘倾听为先’的方法，让研究中心拥有平等的发言权，以为充满活力的患者社区和研究中心利益相关者提供最有效的工作实践，从而为临床试验申办方提供最好的服务。”

Elligo Health Research 首席运营官 Barry Simms 表示：“从试验流程到业务关系，Fortrea 在提高合作伙伴关系的生产力和效率方面处于行业领先地位，做出的所有努力旨在加速新产品上市。”

“提供适当的患者获取医疗服务解决方案对于确定临床试验的最终成功至关重要。从历史上看，医护专业人士并没有参与研究规划和策略的早期制定，”ObjectiveHealth 首席执行官 Colleen Hoke 表示。“我们非常支持 Fortrea 采用创新的新方法与医疗保健中心合作伙伴提供者合作，他们是在规划过程早期提供成功研究成果的关键。”

FutureMeds 首席执行官 Radek Janiak 表示：“FutureMeds 很荣幸加入 Fortrea 研究中心咨询委员会，以在临床研究行业的主要利益相关者之间建立更好的理解。”“倾听患者、研究者和研究中心的声音将有利于 Fortrea 将新疗法推向市场。”

Javara 企业优化高级副总裁 Michelle Rule 表示：“在庞大的临床试验生态系统中开展工作非常复杂，需要以信任和能力为中心的高效合作伙伴关系。”“Fortrea 真正致力于通过研究中心咨询委员会建立论坛和工作关系，此举表明其对研究中所有利益相关者，尤其是患者的进步方面所做的奉献。”

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者获取医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为有需求的患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供 I-IV 期临床试验管理、临床药理学、独家技术支持的试验解决方案和审批后服务。Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们在 90 多个国家拥有约 19,000 人才华横溢的多元化团队，为全球客户提供有针对性和灵活的解决方案。了解更多关于 Fortrea 如何从研发线到患者端实现变革的信息，请访问 Fortrea.com 并在 LinkedIn 和 X （前称 Twitter）@Fortrea 上关注我们。