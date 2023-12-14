Fortrea 召開新研究中心諮詢委員會會議

北卡羅來納州，達勒姆, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE)（下稱「公司」），一家全球領先的合同研究組織 (CRO)，今天宣布，上週召開了研究中心諮詢委員會的首次會議，該委員會是臨床研究試驗主持人研究中心（下稱「研究中心」）和行業領導者之間的合作，旨在透過針對技術、營運規劃和交付、商業條款和社群參與方面的變革為研究中心、患者和臨床研究贊助商（下稱「贊助商」）創造更好的臨床試驗體驗。



Fortrea 將研究中心和試驗主持人置於臨床試驗規劃的重要位置，利用他們的觀點推動變革，從而提高試驗執行速度、簡化研究啟動並提高招募效率。這些變化解決了臨床試驗中長期存在的挑戰，並將帶來更好的研究中心、患者和贊助商試驗體驗。研究中心諮詢委員會將負責就研究中心、患者、試驗營運和相關技術提出的策略和解決方案提供見解和反饋。

「在臨床開發的每個階段，研究中心和試驗主持人對本行業至關重要，傳統上他們僅在臨床試驗中就面臨難以解決的挑戰。我們歡迎他們在研究方案設計方面的見解，並積極讓他們與我們的營運團隊和贊助商進行早期對話，以快速制定最高效、以患者為中心的試驗計畫，」Fortrea 發展策略和增長副總裁 Mike Clay 表示。「研究中心諮詢委員會的成立標誌著我們加快以研究中心為重點的策略，委員會包括出色的領導者代表，為我們的行業創建了智庫。委員會也將作為我們的能力基石，向贊助商提供洞察力，以提高其試驗的可預測性，共同製定高效的營運計畫，並在患者招募和整體試驗交付速度方面為贊助商提供高度的信心。」

Fortrea 研究中心諮詢委員會的首屆成員包括來自 Circuit Clinical、Elligo Health Research、FutureMeds、Javara、MD Anderson Cancer Center Foundation Spain、ObjectiveHealth、Pratia S.A. 和 Velocity Clinical Research 的領導者和專家，他們代表了超過 25 個治療領域和 9 個國家/地區的 440 個研究中心，並提供接觸不同患者社群的機會。

Fortrea 研究中心諮詢委員會成員表示…

Pratia 營運總裁 Łukasz Bęczkowski 表示：「我們堅信，這種將 CRO 和研究中心結合在一起的合作方法，將使所有利益相關者能夠更有效地就臨床試驗市場的觀點達成一致。」「毫無疑問，這使我們能夠以更有效的方式合作。諸如此類的舉措對推動我們所有人走向積極、快速的變革方面發揮著至關重要的作用。」

Velocity Clinical Research 營運總裁 Nick Spittal 表示：「Fortrea 採取『傾聽為先』的方法，讓研究中心擁有平等的發言權，以為充滿活力的患者社群和研究中心利益相關者提供最有效的工作實踐，從而為臨床試驗贊助商提供最好的服務。」

Elligo Health Research 營運總裁 Barry Simms 表示：「從試驗流程到業務關係，Fortrea 在提高合作夥伴關係的生產力和效率方面處於行業領先地位，做出的所有努力旨在加速新產品上市。」

「提供適當的患者獲取醫療服務解決方案對於確定臨床試驗的最終成功至關重要。從歷史上看，醫護專業人士並沒有參與研究規劃和策略的早期制定，」ObjectiveHealth 行政總裁 Colleen Hoke 表示。「我們非常支持 Fortrea 採用創新的新方法與醫療保健中心合作夥伴提供者合作，他們是在規劃過程早期提供成功研究成果的關鍵。」

FutureMeds 行政總裁 Radek Janiak 表示：「FutureMeds 很榮幸加入 Fortrea 研究中心諮詢委員會，以在臨床研究行業的主要利益相關者之間建立更好的理解。」「傾聽患者、試驗主持人和研究中心的聲音將有利於 Fortrea 將新療法推向市場。」

Javara 企業優化高級副總裁 Michelle Rule 表示：「在龐大的臨床試驗生態系統中開展工作非常複雜，需要以信任和能力為中心的高效合作夥伴關係。」「Fortrea 真正致力於透過研究中心諮詢委員會建立論壇和工作關係，此舉表明其對研究中所有利益相關者，尤其是患者的進步方面所做的奉獻。」

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者獲取醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給有需要的患者。Fortrea 提供 I-IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、獨家技術支援的試驗解決方案和審批後服務。Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們在 90 多個國家擁有約 19,000 人才華橫溢的多元化團隊，為全球客户提供有針對性和靈活的解決方案。了解更多關於 Fortrea 如何從研發管道到患者端實現變革的資訊，請瀏覽 Fortrea.com 並在 LinkedIn 和 X （前稱 Twitter）@Fortrea 上關注我們。