Euroopa Keskpanga järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Detsembris esitas Euroopa Keskpank (ECB) AS-ile LHV Group järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Kui varem teostas järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon, siis alates 1. jaanuarist 2023 kuuluvad nii AS LHV Group kui ka tütarettevõte AS LHV Pank ECB otsese järelevalve alla.

Vastavalt ECB otsusele jäävad LHV Groupile kehtima senised Pillar 2 kapitalinõuded ja kapitalisuunised. LHV Groupile rakendub konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 3,40%, millest vähemalt 1,91% peab olema kaetud esmase taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 2,55% kaetud esmase taseme omavahenditega.

Võrreldes eelmise hinnanguga tõusis Eesti Panga poolt määratav vastutsüklilisuse puhver 1 protsendipunktilt 1,50 peale. Vastutsükliline puhver on üks neljast regionaalsest puhvrist, mis kehtestatakse makrofinantsjärelvalve eesmärkide täitmiseks ning mille kehtestamise paindlikkus on jäetud igale liikmesriigile.

Lähtudes ECB hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, otsustas LHV Groupi nõukogu kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 19,70%, minimaalseks esmase taseme omavahendite suhtarvuks 16,85% ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 14,70%.

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

Mõõdik CET 1 Tier 1 Koguomavahendite suhtarv Baasnõue 4,50% 6,00% 8,00% Pillar 2 kapitalinõue (P2R) 1,91% 2,55% 3,40% Kokku SREP kapitalinõue (TSCR) 6,41% 8,55% 11,40% Kapitali säilitamise puhver 2,50% 2,50% 2,50% Süsteemse riski puhver 0,00% 0,00% 0,00% Vastutsüklilisuse puhver 1,50% 1,50% 1,50% O-SII puhver 2,00% 2,00% 2,00% Kombineeritud puhver kokku 6,00% 6,00% 6,00% Kokku üldine kapitalinõue 12,41% 14,55% 17,40% Omavahendite suunis 2,00% 2,00% 2,00% Sisemised puhvrid 0,29% 0,30% 0,30% Kokku sisemine kapitalinõude riskiisu piir 14,70% 16,85% 19,70%



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1060 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 415 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 125 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





