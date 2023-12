CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole amplifie ses engagements en faveur du climat

Crédit Agricole amplifie ses engagements

en faveur du climat

Le groupe Crédit Agricole présente aujourd’hui des mesures de renforcement de sa stratégie climat et publie de nouvelles trajectoires de décarbonation de ses portefeuilles de financement pour contribuer à l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

Pour Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. :

« Face à l’urgence climatique, nous devons amplifier notre action vers les solutions qui permettront à la société de se transformer. Le renforcement de notre stratégie climat se traduit par une accélération de nos engagements sur le secteur de l’énergie en concentrant et renforçant nos moyens financiers sur le soutien aux énergies renouvelables.

Nous décidons par ailleurs de cesser tout financement de nouveaux projets d’extraction d’énergies fossiles et d’adopter une approche sélective dans l’accompagnement des énergéticiens inscrits dans cette transition, ce qui aura pour conséquence de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur deux fois plus vite que le scénario Net Zero 2050 publié par l’Agence internationale de l’énergie.

Le renforcement de notre stratégie climat sera suivi et revu trimestriellement au plus haut niveau du Groupe ».

La stratégie climat du Crédit Agricole repose sur trois axes complémentaires :

déployer massivement des financements et investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures bas-carbone, les technologies propres et les projets d’efficacité énergétique ;

accompagner tous les clients dans leurs transitions ;

cesser tout financement de nouveaux projets d’extraction d’énergies fossiles et adopter une approche sélective dans l’accompagnement des énergéticiens inscrits dans cette transition, ce qui aura pour conséquence de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur deux fois plus rapidement que le scénario Net Zero 2050 publié par l’Agence internationale de l’énergie.





Les débats qui ont eu lieu au moment de la COP28 l’ont durement rappelé : l’accélération de l’investissement et du financement dans les énergies bas-carbone est impératif pour contribuer efficacement à l’urgence de la transition énergétique. Il est nécessaire de développer massivement les énergies renouvelables et la sobriété pour pouvoir décarboner l’économie.

Plus d'une centaine de pays, emmenés par l'Union européenne, ont fait part de leur volonté de tripler les investissements dans les énergies renouvelables d'ici à 2030, et de doubler leurs efforts financiers pour améliorer l'efficacité énergétique sur la même période. La France, ainsi qu'une vingtaine d'autres pays, a signé un engagement pour tripler les investissements dans le nucléaire d'ici à 2050. En France, les énergies renouvelables privilégiées sont le solaire (une capacité de production à multiplier par dix pour dépasser les 110 GW d'ici 2050) et l'éolien en mer avec la création d’une cinquantaine de parcs éoliens en mer pour une capacité de 40 GW en service en 2050.

Pour accompagner cette dynamique, Crédit Agricole amplifie son action :

1- Accélération des engagements sur le secteur énergétique





Concentration des moyens financiers sur le soutien aux énergies renouvelables et aux infrastructures bas-carbone :

triplement des financements annuels en France par Crédit Agricole Transitions & Energies sur les énergies renouvelables entre 2020 et 2030 1 , suivant la recommandation de l’Union européenne ;

, suivant la recommandation de l’Union européenne ; augmentation de 80% de l’exposition de Crédit Agricole CIB aux énergies bas-carbone entre 2020 et 2025 pour atteindre 13,3 milliards d’euros en 2025 ;

renforcement de la capacité de financement, à hauteur de 1 milliard d’euros, pour accompagner les énergéticiens dans le financement de leurs projets de production d’énergies renouvelables, d’infrastructures bas-carbone, de technologies propres et de projets d’efficacité énergétique.





Réduction, deux fois plus rapide que le scénario Net Zero 2050, des émissions de CO2e financées :

baisse des émissions financées de -75% sur le secteur pétrole et gaz d’ici 2030 (vs 2020) contre -30% annoncés en 2022 ;

arrêt de tout financement de nouveau projet fossile (publication au T1 2024 du montant total des projets d’extraction fossile sur lesquels le Groupe était déjà engagé) ;

Financements corporates des énergéticiens :

arrêt des financements corporates pour les producteurs indépendants, consacrés exclusivement à l’exploration ou la production de pétrole et gaz ;

examen au cas par cas selon une appréciation mise à jour régulièrement, en tenant compte de leurs engagements dans la transition.

2- Nouveaux engagements sur cinq secteurs pour renforcer la contribution du Crédit Agricole à la neutralité carbone d’ici 2050





En 2022, Crédit Agricole a déterminé dix secteurs prioritaires pour fixer des trajectoires Net Zero. Ces dix secteurs représentent plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre et environ 60% de l’exposition du groupe Crédit Agricole. Après l’annonce en décembre 2022 des cibles à 2030 sur cinq premiers secteurs, le groupe Crédit Agricole publie aujourd’hui :

- Des premiers résultats très significatifs des trajectoires annoncées en 2022 sur les 5 premiers secteurs (Pétrole & Gaz, Électricité, Automobile, Immobilier commercial et Ciment) :

Sur le secteur Pétrole & Gaz : à fin 2022, la cible de décarbonation fixée pour 2030 est déjà atteinte avec 8 ans d’avance. Dans le détail :

baisse de -40% des émissions financées (14,6 MtCO2eq) à fin 2022, en forte avance sur la cible de -30% à 2030. La base de référence a par ailleurs été revue à la baisse suite à l’amélioration de la qualité de la donnée (de 26,9 à 24,3 MtCO2eq).

baisse de 17% de l’exposition crédit de Crédit Agricole CIB, y.c. à travers ses clients, à l’exploration et production pétrolière (6,1 milliards de dollars à fin 2022 contre 7,3 milliards de dollars en 2020), en ligne avec l’objectif de baisse de -25% d’ici 2025.

Sur le secteur de l’Électricité, progression conforme aux objectifs avec une diminution de l’intensité des émissions de -16% par rapport à 2020. Dans le détail :

baisse de -16% de l’intensité carbone des financements (188 gCO 2 eq/KWh), à fin 2022 par rapport à la base de référence de 2020, en légère avance sur l’objectif ambitieux de 58% en 2030. Le mix énergétique financé par le Groupe passe de 50% d’énergie bas-carbone en 2020 à 60% à fin 2022 (énergies renouvelables et nucléaire). Hausse de 35% de la production financée d’énergie renouvelable à fin 2022 ;

eq/KWh), à fin 2022 par rapport à la base de référence de 2020, en légère avance sur l’objectif ambitieux de 58% en 2030. Le mix énergétique financé par le Groupe passe de 50% d’énergie bas-carbone en 2020 à 60% à fin 2022 (énergies renouvelables et nucléaire). Hausse de 35% de la production financée d’énergie renouvelable à fin 2022 ; augmentation significative de l’exposition crédit de Crédit Agricole CIB, y.c. à travers ses clients, aux énergies bas-carbone (10,5 milliards d’euros à fin 2022 contre 7,4 milliards d’euros en 2020), en ligne avec l’objectif de +60% d’ici 2025 annoncé en 2022, et révision à la hausse de cet objectif à +80% d’exposition aux énergies bas-carbone d’ici 2025 par rapport à 2020, soit une exposition de 13,3 milliards d’euros en 2025 ;

baisse continue de l’exposition crédit au charbon thermique de Crédit Agricole CIB, y.c. à travers ses clients, à 557 millions d’euros à fin 2022 contre 623 millions d’euros en 2020, en ligne avec l’engagement de sortie complète d’ici 2030 en OCDE et Union européenne et 2040 dans le reste du monde.

avec sa filiale Crédit Agricole Transitions & Énergies créée en septembre 2022, Crédit Agricole devient énergéticien des territoires avec une offre de fourniture d’électricité bas-carbone destinée, dans un premier temps, aux collectivités. Cette offre, qui s’ouvrira à d’autres marchés dans un deuxième temps, favorise autant que possible les circuits courts d’approvisionnement et l’autoconsommation. Crédit Agricole Transitions & Energies développe par ailleurs une offre de Corporate Power Purchase Agreement.

Sur le secteur de l’Automobile, déploiement conforme aux objectifs avec une diminution de l’intensité des émissions de -8% à fin 2022 par rapport à 2020.

Sur le secteur de l’Immobilier commercial :

stabilité des émissions financées en 2022 par rapport à 2020 ;

suite à l’annonce de la trajectoire en 2022, abaissement de la base de référence de 46 à 36 kgCO2eq/m2/an en raison de l’intégration au périmètre des portefeuilles de Caisses régionales, structurellement moins carbonés et, plus à la marge, à un travail d’amélioration de la qualité de la donnée ayant amené à ajuster les bases de référence des entités Crédit Agricole S.A. Maintien de l’objectif de réduction de l’intensité carbone à -40% en 2030 (par rapport à 2020) soit une cible à 2030 de 22 kgCO 2 eq/m2/an (contre 27,7 précédemment).

Sur le secteur du Ciment :

légère hausse de +3% de l’intensité des émissions financées en 2022 par rapport à 2020. Sur ce petit portefeuille (inférieur à 10 clients), le départ de quelques clients, relativement moins intenses en carbone, a entrainé une hausse mécanique de l’intensité du portefeuille qui ne reflète pas la réalité du secteur ou de l’action du Crédit Agricole.





- Publication des ambitions du Groupe sur cinq nouveaux secteurs (Immobilier résidentiel, Agriculture, Aviation, Transport Maritime (Shipping), Acier).

Sur le secteur de l’Immobilier résidentiel :

Positionnement actuel du Crédit Agricole :

Crédit Agricole est un leader sur ses marchés domestiques, en finançant un projet d’acquisition sur trois en France, soit environ 250 000 projets d’acquisition financés en 2023.

Au-delà du financement, Crédit Agricole est également un acteur majeur du secteur immobilier, et figure dans le top 4 du marché du property management institutionnel en France et le top 5 des services immobiliers aux particuliers.

Engagements :

Crédit Agricole s’engage à accompagner les propriétaires immobiliers pour contribuer à l’atteinte de l’objectif français de 12,4 kgCO 2 e /m²/an en 2030, une décarbonation qui reposera sur la mobilisation de toutes les parties prenantes (propriétaire, politique publique, filière du bâtiment), tout en tenant compte de l'hétérogénéité de nos territoires.





Plan d’actions :

Le plan d‘actions du Crédit Agricole vise à :

systématiser les échanges avec les clients autour de la rénovation globale et performante, notamment au moment de la mutation sur les biens avec un DPE E, F et G ;

développer des solutions clients innovantes, tout en mobilisant son ingénierie financière. C’est par exemple l’objet de « J’écorénove mon logement », une plateforme lancée en mai 2023 et qui cumule déjà sur l’année plus de 650 000 visites ;

adapter ses politiques d’octroi et tarifaires pour encourager la rénovation ;

capitaliser sur son ancrage territorial pour renforcer ses actions locales, notamment par des partenariats et une sensibilisation accrue des clients.

Sur le secteur de l’Agriculture :

Positionnement actuel du Crédit Agricole :

Crédit Agricole est le partenaire historique du monde agricole : huit agriculteurs français sur 10 sont clients du Groupe, ce qui représente environ 300.000 exploitations en France, pour un encours de 45 milliards d’euros.





Engagements :

Crédit Agricole s’engage à accompagner le monde agricole dans sa démarche de décarbonation tout en veillant à renforcer la souveraineté alimentaire : en se mettant au service des feuilles de route que fixeront la profession et les filières (travaux en cours) ; en accompagnant les leviers de décarbonation déjà identifiés par les filières ; en adaptant son accompagnement dans le respect des écosystèmes, des territoires et des acteurs ; à l’échelle de la France et de l’exploitation.







Plan d’actions :

Au niveau national, Crédit Agricole ambitionne d’accompagner la Ferme France à travers la structuration du marché du crédit carbone volontaire (lancement au T1 2024 d’une plateforme exploitée en collaboration avec France Carbon Agri, mettant en relation des agriculteurs aux pratiques vertueuses et des entreprises ou collectivités soucieuses de contribuer à la neutralité par l’achat de crédit carbone en complément de la réduction de leurs propres émissions), le soutien à l’innovation, et l’accompagnement à la transition des acteurs amont et aval de la filière (lancement de fonds de transitions à hauteur de 500M€ avec une cible de 1Md€ pour financer les stratégies de transition des acteurs des secteurs).

Au niveau territorial, Crédit Agricole renforcera son accompagnement des agriculteurs dans leur démarche de transition : en dialoguant avec eux pour évaluer leur maturité sur les sujets de transitions, en les accompagnant dans leurs démarches via des solutions et des outils dédiés, en développant de nouvelles offres en faveur des énergies renouvelables à l’échelle de l’exploitation (méthanisation, solaire, etc.).

Sur le secteur de l’Aviation :

Positionnement actuel du Crédit Agricole :

Crédit Agricole est un leader du financement aéronautique avec un portefeuille de plus de 800 avions financés et un encours de prêts aux compagnies aériennes et aux loueurs de 10 milliards de dollars à fin 2022.

Crédit Agricole est un des membres fondateurs de l’ACAF2.

Engagements :

Crédit Agricole se fixe un objectif ambitieux : réduction de -25 % d’ici 2030 de CO 2 eq émis par RTK (tonne transportée payante/kilomètre) par rapport à 2019, en ligne avec le scénario « Prudent » développé par Mission Possible Partnership et l’ACAF, soit 750 gCO 2 eq/RTK d’ici 2030 (périmètre Well to Wake, c’est-à-dire intégrant les émissions amont liées à la production de kérosène).

eq émis par RTK (tonne transportée payante/kilomètre) par rapport à 2019, en ligne avec le scénario « Prudent » développé par Mission Possible Partnership et l’ACAF, soit 750 gCO eq/RTK d’ici 2030 (périmètre Well to Wake, c’est-à-dire intégrant les émissions amont liées à la production de kérosène). L’année de référence 2019 a été choisie afin de neutraliser l’effet du Covid.

Plan d’actions :

Crédit Agricole donnera la priorité au financement d’avions de quatrième génération, les plus économes en carburant, et vise un portefeuille composé à plus de 90% de ces avions en 2030 (vs 33% en 2019).

Crédit Agricole s’impliquera dans la chaine de valeur des carburants durables.

En parallèle, Crédit Agricole maintiendra un dialogue permanent avec ses clients sur les enjeux de durabilité.





Sur le secteur du Transport Maritime (Shipping) :

Positionnement actuel du Crédit Agricole :

Crédit Agricole est un leader du financement maritime avec un portefeuille de plus de 1100 navires financés et un encours de 12 milliards d’euros à fin 2022.

Crédit Agricole est signataire des Principes de Poséidon3 et membre de la 1.5° Initiative for Shipping4.

Engagements :

Crédit Agricole entend réduire de -36% ses émissions financées en gCO 2 eq/DWT.nm d’ici 2030 par rapport à 2020 (périmètre Well to Wake, c’est-à-dire intégrant les émissions amont liées à la production de carburant). Cette première réduction s’inscrit dans une trajectoire de décarbonation du secteur maritime en ligne avec un scénario « 1,5° or low overshoot ».

eq/DWT.nm d’ici 2030 par rapport à 2020 (périmètre Well to Wake, c’est-à-dire intégrant les émissions amont liées à la production de carburant). Cette première réduction s’inscrit dans une trajectoire de décarbonation du secteur maritime en ligne avec un scénario « 1,5° or low overshoot ». Crédit Agricole vise ainsi une intensité de 3,98 g de CO 2 eq/DWT.nm 5 en 2030 pour le transport de marchandises (« cargo shipping »).

eq/DWT.nm en 2030 pour le transport de marchandises (« cargo shipping »). Le périmètre exclut pour le moment le transport de passagers en attendant que l’indicateur CII d’intensité en carbone de l’Organisation maritime internationale soit corrigé pour prendre en compte les spécificités des navires de transport de passagers (prévu d’ici 2025).





Plan d’actions :

Crédit Agricole travaillera avec ses clients pour estimer le score carbone de chaque navire en portefeuille ou à venir, et mettre en place des mesures pour financer les investissements nécessaires (retrofit financing) à l’alignement avec la politique Net Zero de la banque pour les navires le permettant.

Crédit Agricole développera une politique active pour financer la construction de nouveaux navires utilisant des carburants durables, en collaboration avec les agences de crédit export, afin de : accompagner ses clients dans leurs commandes de navires de nouvelle génération, accélérer le démantèlement des navires les plus polluants.

Crédit Agricole engagera une démarche d’amélioration de sa méthodologie en ligne avec les exigences réglementaires et de l’industrie.





Sur le secteur de l’Acier :

Positionnement actuel du Crédit Agricole :

Le secteur de l’acier représente un portefeuille de 1,5 Md€ de prêts pour Crédit Agricole CIB à fin 2022.

En 2020, les émissions du portefeuille atteignaient 1,88 tonne de CO 2 eq par tonne d’acier brut financée.

eq par tonne d’acier brut financée. En septembre 2022, Crédit Agricole CIB a adhéré aux Sustainable STEEL Principles.





Engagements :

Crédit Agricole s’engage à réduire l’intensité de ses émissions de CO 2 par tonne d’acier produite de -26% d’ici 2030 par rapport à 2020.

par tonne d’acier produite de -26% d’ici 2030 par rapport à 2020. En 2030, les émissions financées représenteront 1,4 tonne de CO2eq par tonne d’acier brut.

Plan d’actions :

Dialogue soutenu avec les clients non alignés sur une trajectoire 1,5°C pour étudier avec eux comment Crédit Agricole peut les accompagner dans leur décarbonation.

Développement de financements de projets portant sur des technologies de production d’acier bas-carbone.

Pilotage du portefeuille Acier, avec réallocation en faveur des clients les plus ambitieux.





3- Pilotage et gouvernance de la mise en œuvre des engagements





Gouvernance

La gouvernance est renforcée pour placer les engagements climat au cœur de la stratégie du Groupe, avec la création de deux nouveaux comités :

le Comité de l’engagement sociétal, constitué de membres du Conseil d’administration ;

le comité de la stratégie ESG, présidé par le Directeur général de Crédit Agricole SA.

Toutes les trajectoires et engagements seront suivis par ces comités, et trimestriellement au plus haut niveau des entités concernées.

La formation de l’ensemble des collaborateurs, élus et dirigeants du groupe Crédit Agricole aux problématiques climatiques a par ailleurs débuté, avec 43% des collaborateurs formés à fin novembre 2023, soit près de 70 000 collaborateurs.

Aussi, des critères de performance RSE ont été intégrés à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, qui pèsent pour 20% de leur rémunération variable annuelle et 33% de leur rémunération variable à long terme.

Déclinaison des engagements du Groupe au plus près des clients

Le groupe Crédit Agricole a fait évoluer ses offres et développé ses expertises. Il assume ainsi un rôle de conseil et d’accompagnateur et se dote des expertises nécessaires (citons par exemple les 250 coordinateurs au sein de la communauté d’experts de CACIB, ou encore les 50 conseillers en transition énergétique au sein des Caisses régionales).

Le groupe Crédit Agricole prend en considération des critères extra-financiers dans ses financements. Il intègre ainsi d’une part des critères extra-financiers aux décisions d’octroi, avec par exemple chez Crédit Agricole CIB un outil de simulation pour anticiper l’impact de chaque dossier sur la trajectoire Net Zero et des questionnaires ESG à destination des conseillers des Caisses régionales, et adopte d’autre part une tarification incitative, avec par exemple un crédit aux entreprises de LCL sur quatre indexé à la réalisation d’objectifs extra-financiers (et crédits fléchés).

Processus budgétaire carbone

Enfin, pour satisfaire à l’exigence de suivi des trajectoires de décarbonation, le pilotage des engagements Net Zero est intégré au processus budgétaire. Le carbone est en effet géré comme une ressource rare et en réduction. La dimension carbone des financements sera ainsi suivie selon les trajectoires sectorielles, soit en valeur absolue soit en intensité, avec des objectifs annuels fixés par entité sur la base des objectifs à 2030 annoncés par le Groupe.

Une équipe dédiée au pilotage carbone a été créée au sein de la direction financière du Groupe, et un cadrage budgétaire des trajectoires carbone est désormais fixé annuellement pour chaque entité. Le suivi budgétaire de ces trajectoires sera effectué chaque semestre. L’impact Climat et Net Zero est ainsi intégré aux décisions stratégiques.

