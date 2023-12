Journée Investisseurs 2023 d'Air France-KLM

Journée Investisseurs 2023 du Groupe Air France-KLM

Le 14 décembre 2023





Air France-KLM continuera de renforcer sa position de leader en Europe en s’appuyant sur un profil commercial solide et en offrant des produits au niveau le plus élevé du marché, Le Groupe entend accélérer sa transformation en vue d’assurer une croissance & des engagements durables, combinés à des résultats rentables.



Perspective de marge opérationnelle revue à la hausse : supérieure à 8% au cours de la période 2026-2028

Notations de crédit inaugurales : Investment Grade “BBB- “ de Fitch ; “BB+“ de S&P Global Ratings avec une perspective stable pour les deux agences

Air France-KLM organise aujourd’hui à 14h00 sa Journée Investisseurs 2023. A cette occasion, Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, accompagné des membres du Comité Exécutif, présentera les ambitions stratégiques et la trajectoire financière du Groupe pour les cinq années à venir.

Benjamin Smith, Directeur Général d’Air France-KLM, a déclaré : “La transformation que nous avons engagée depuis 2019 a produit des résultats solides, nous permettant de réintégrer le peloton de tête des leaders européens du secteur aérien. Nous avons tenu nos engagements, et je suis particulièrement fier du travail accompli par toutes nos équipes pour parvenir à ces résultats, dans un contexte marqué par de puissants vents contraires. Nous sommes désormais bien positionnés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre Groupe afin d’assurer une croissance soutenue et plus rentable, tout en atteignant les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour réduire notre impact environnemental.”

Les priorités suivantes seront abordées lors de la Journée Investisseurs du Groupe Air France-KLM :

Améliorer les positions de marché et accroître les initiatives de génération de chiffre d’affaires tout en poursuivant la réduction des coûts et la simplification dans toutes les activités.

Être un leader de l’aviation durable en réaffirmant les objectifs du Groupe à horizon 2030 et en soutenant le développement de capacités de production de SAF dans le monde entier, par le biais de contrats d’approvisionnement et d’investissements directs.

Se concentrer davantage sur la croissance de Transavia ainsi que la réduction des coûts unitaires pour permettre à la compagnie de conserver sa position de premier opérateur low cost aux Pays-Bas et à Paris, et exploiter le plein potentiel offert par Paris-Orly.

Maximiser la satisfaction et la fidélisation des clients en offrant un service de qualité supérieure et une excellence opérationnelle renforcée.

Accroître la contribution de Flying Blue au chiffre d’affaires, grâce à une perspective de croissance et à une offre mieux-disante impliquant les partenaires aériens, ainsi qu’un l’élargissement ciblé des partenariats non aériens.

Consolider la position de l’activité Ingénierie et Maintenance (MRO) du Groupe comme leader mondial et rentable, spécialisé dans la fourniture de services de support multi-produits

Positionner la division Cargo comme leader du fret aérien durable, tout en offrant une expérience client de haut niveau.

Renforcer et développer les alliances et le réseau de partenaires du Groupe et explorer de nouvelles opportunités de croissance dans le cadre d’une consolidation stratégique.

Grâce à une allocation de capital rigoureuse et à un programme de dépenses d’investissement ciblé, Air France-KLM continuera d’investir dans le renouvellement et la maintenance de la flotte pour améliorer sa performance économique, et réduire ses émissions de CO 2 et les nuisances sonores. Pour cela, le Groupe estime des dépenses d’investissement nettes de 3,0 à 3,5 milliards d’euros par an entre 2024 et 2026 et 3,5 à 3,8 milliards d’euros par an en 2027 et 2028.

Sur la base d’une nouvelle accélération de son programme de transformation et d’un meilleur rapport coût-efficacité, le résultat opérationnel du Groupe devrait s’améliorer de 2,0 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années pour l’ensemble des activités.

Le Groupe confirme ses perspectives pour la période 2024-2026 et fixe les objectifs suivants pour la période 2026-2028 :

Une nouvelle hausse de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 8% ;

Une nouvelle réduction des coûts unitaires, notamment grâce à l’accélération du programme de transformation ;

Une poursuite de l’amélioration de la génération de trésorerie se traduisant par un cash flow libre d’exploitation ajusté significativement positif ;

Une poursuite de l’optimisation du profil financier du Groupe, avec des notations de crédit à long terme au niveau investment grade.

Air France-KLM annonce aujourd’hui deux notations inaugurales de crédit émetteur à long terme :

Investment Grade “BBB-“ avec une perspective Stable par Fitch

“BB+” avec une perspective Stable par S&P Global Ratings

Air France-KLM est désormais noté Investment Grade avec un “BBB-“ et une perspective Stable par Fitch, et avec un “BB+” et une perspective Stable par S&P Global Ratings. Ce solide résultat témoigne de la robuste performance opérationnelle du Groupe, de l’amélioration notable de sa structure financière avec des liquidités à un niveau solide et du fort redressement réalisé après la pandémie de Covid-19.

Les deux agences de notation ont souligné qu’Air France-KLM était l’un des plus grands groupes aériens mondiaux avec des positions de leader dans des hubs majeurs, bénéficiant de l’un des réseaux les plus vastes et les plus diversifiés au monde ainsi que d’une offre de services complète intégrant des activités MRO et Cargo.

