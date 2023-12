Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.12.2023 klo 11.00

Verkkokauppa.comin henkilöstöjohtajaksi Satu Berlin

Kauppatieteiden tohtori Satu Berlin on nimitetty Verkkokauppa.comin uudeksi henkilöstöjohtajaksi (CHRO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2024.

Satu siirtyy langattoman verkon hallintaa ja palveluita tarjoavasta MPY-konsernista, jonka henkilöstöjohtajana hän on toiminut vuodesta 2020. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Accenturella ja Vaasan Yliopistossa. Satulla on vahva osaaminen johtamisen, henkilöstön ja osaamisen strategisessa kehittämisessä, sekä kulttuurin rakentamisessa. Verkkokauppa.comilla Satu raportoi toimitusjohtajalle.

”Olen iloinen saadessani toivottaa Satun lämpimästi tervetulleeksi Verkkokauppa.comiin. Satulla on vankka kokemus moninaisten henkilöstöprosessien johtamisesta ja yrityksen kulttuurin kehittämisessä osana strategiaa. Meille Verkkokauppa.comissa on tärkeää, että edistämme strategiaamme arvojemme ja johtamisperiaatteidemme mukaisesti yhdessä koko henkilöstön kanssa. Satu on avainroolissa tämän toteutumisessa,” kommentoi Panu Porkka, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Panu Porkka, Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Puh. +358 10 309 5555

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communication

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. 040 671 2999

