Eurelectric - Lumières sur les élections européennes : assurer le développement des réseaux électriques pour la sécurité climatique et énergétique

BRUXELLES, Belgique, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les cinq prochaines années détermineront le succès ou l'échec du programme climatique et énergétique de l'UE. Dans un contexte de tensions grandissantes sur le plan géopolitique, de pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, d'aggravation du changement climatique et de crise économique, le Manifeste du secteur de l'électricité pour 2024-2029 appelle les nouveaux décideurs politiques à tenir les promesses du pacte vert pour l'Europe en accélérant le développement des réseaux électriques, en donnant aux consommateurs le pouvoir d'agir et en garantissant la sécurité en matière d'approvisionnement.

L’UE arrive à la fin d’une période législative qui a placé l’action climatique au premier plan. Aujourd’hui, des défis tels que la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques grandissantes et la compétitivité industrielle recentrent l’agenda de l’UE sur la sécurité énergétique.

« Nous sommes confrontés à un monde très différent par rapport à cinq ans auparavant, lorsqu'ont eu lieu les dernières élections au Parlement européen. Aujourd'hui, l'électricité n'est pas seulement la solution à la crise climatique, mais aussi un moyen essentiel pour garantir l'indépendance énergétique de l'Europe grâce à une production locale, propre et renouvelable, » déclare Kristian Ruby, secrétaire général d' Eurelectric .

La prochaine législature devra garantir que chaque objectif convenu est correctement mis en œuvre, à commencer par les paquets Une énergie propre pour tous les Européens et Ajustement à l'objectif 55 .

« Nous devons à la prochaine génération de tenir les promesses du pacte vert pour l'Europe et de transformer les règles et les lois en de véritables changements sur le terrain », ajoute Ruby.

Plan d'action pour le développement des réseaux électriques

Aujourd’hui, l’électricité ne représente que 23 % de l’énergie consommée en Europe. Cela signifie que, même si l’UE s'efforce à décarboner, l’économie repose toujours principalement sur les énergies fossiles. L’accélération du développement des réseaux électriques doit devenir un objectif majeur de la prochaine Commission afin de mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles. Le secteur de l'électricité réclame donc un plan d’action pour développer les réseaux électriques comportant les mesures nécessaires pour passer à la vitesse supérieure en matière d’électrification.

L’une de ces mesures est une refonte de l’infrastructure électrique. Le Plan d'action pour le développement du réseau électrique de l'UE est une excellente première étape, mais ne constitue que le début du parcours. Les nouveaux décideurs politiques devront s'assurer que les réseaux électriques en Europe soient étendus et numérisés afin de répondre à un avenir qui sera caractérisé par une demande croissante en électricité, et des conditions météorologiques plus extrêmes.

Enfin, les consommateurs doivent être habilités à jouer un rôle plus actif dans la décarbonation de l’Europe. La prochaine Commission doit promouvoir la participation des consommateurs à la transition, en facilitant l’adoption de technologies électriques plus intelligentes et à plus faible consommation énergétique.