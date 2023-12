Xalient neemt Grabowsky over, de toonaangevende Digital Identity specialist in Europa, en versterkt daarmee haar leidende positie in de wereld

LONDEN, VK, 14 december 2023 – Xalient, specialist op het gebied van identity and access management (IAM), security, en network transformation, kondigt met trots de overname aan van Grabowsky B.V., een toonaangevend advies- en implementatiebureau op het gebied van digital identity (IAM) en managed services in de Benelux.

Deze stap volgt op de recente overname van Integral Partners LLC in de VS, waardoor Xalient’s positie als vooraanstaande leverancier van wereldwijde IAM-diensten al enorm is versterkt. Xalient verstevigt haar positie in digital identity nog verder door de overname van Grabowsky. Dit verrijkt het aanbod voor klanten en stelt Xalient in staat wereldwijd waarde te creëren voor organisaties.

Met een dominante positie in de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markten en een solide klantenbestand in zowel de publieke als de private sector, beschikt Grabowsky over diepgaande kennis en ervaring op het terrein van digital identity, waaronder Identity Governance and Administration (IGA), Privileged Access Management (PAM) en Customer Identity Access Management (CIAM). Xalient is nu uniek gepositioneerd om mondiaal haar klanten Identity en Zero Trust oplossingen te bieden, over de hele breedte van het cybersecurity domein, dankzij haar ongeëvenaarde expertise in de VS, het VK en nu ook in de Benelux-regio. Met deze twee overnames heeft Xalient nu meer dan 300 medewerkers wereldwijd.

Sherry Vaswani, CEO en oprichter van Xalient, benadrukt het strategisch belang van de deal: "We zijn verheugd om Grabowsky in de Xalient-familie te mogen verwelkomen. Grabowsky heeft een uitstekende reputatie bij zowel partners als klanten in deze bedrijfstak. Het is belangrijk dat Grabowsky eenzelfde bedrijfsethos heeft als wij, waarbij ze klantgerichte oplossingen aanbieden, ontworpen en geleverd door betrouwbare experts.”

Steven Daniëls, Managing Director van Grabowsky, voegt daaraan toe: “Wij zijn al 38 jaar gespecialiseerd in het leveren van IAM-oplossingen, en hebben altijd vooropgelopen in het vakgebied. Met de ontwikkelingen van nu is het voor ons duidelijk dat het IAM-domein te gecompartimenteerd is voor het IT-landschap van morgen. Digital identity vormt een fundamentele factor in het domein van cybersecurity en networking, en het consistent beheren ervan kan complex en ondoorzichtig zijn. Dit onderstreept het belang van een Zero Trust benadering om de toegang voor alle identiteiten te beheren. Daarom zijn we trots om nu onderdeel te zijn van de Xalient Group. Onze gedeelde waarden en ambities, gecombineerd met het complementaire karakter van onze diensten, maakten Xalient de voor de hand liggende keuze om ons bedrijf wereldwijd verder te helpen ontwikkelen.”

Mark Cooke, Chief Operating Officer van Xalient, concludeert: “We zien een groeiende mondiale vraag naar IAM-strategieën en oplossingen, die deels wordt gedreven doordat een betere bescherming nodig is bij vraagstukken rondom de digitale transformatie. Klanten zien steeds meer het belang in van een Zero Trust model, en de onderlinge afhankelijkheid tussen identity, security en networking. Daarom schakelen ze specialistische bedrijven als Xalient in. Deze acquisitie vergroot ons geografisch bereik in Europa en versterkt onze positie nu we beginnen aan een nieuwe groeifase.”

- Einde -

Over Xalient

Wil je meer weten over de dienstverlening van Xalient, bezoek dan www.xalient.com

Xalient heeft naast een hoofdkantoor in het VK ook vestigingen in de VS, en mag onder andere Kellogg’s, Avis Budget Group, WPP en Keurig Dr Pepper tot haar klantenkring rekenen. Xalient werd acht jaar geleden opgericht om de traditionele markt voor beveiligde netwerken op te schudden, daarbij gebruikmakend van de enorme verschuiving naar cloud-technologie. Dit heeft geleid tot een grote vraag naar flexibele, kostenefficiënte mondiale connectiviteitsoplossingen en adequate bescherming tegen steeds complexere cyberdreigingen. Na de strategische overname van Integral Partners eerder dit jaar biedt Xalient adviesdiensten, IGA, PAM, Customer Identity, Access Enforcement en andere IAM-oplossingen, evenals innovatieve, software defined networking, cybersecurity technologieën en managed services. Xalient helpt ’s werelds bekendste merken veerkrachtiger en flexibeler te worden, en stelt ze daarmee in staat om te reageren op veranderingen.

*Xalient werd in 2023 door de Financial Times en Statista voor het tweede jaar op rij genoemd als een van Europa’s Snelst Groeiende Bedrijven.

Over Grabowsky

Wil je meer weten over de oplossingen en diensten van Grabowsky, bezoek dan www.grabowsky.com

Grabowsky, gevestigd in Den Haag (NL) en Asse (BE) is een vooraanstaand expert op het gebied van Digital Identity (IAM). Met meer dan 35 jaar ervaring verhoogt Grabowsky de digitale weerbaarheid en wendbaarheid van organisaties in heel Europa. Grabowsky heeft door haar kennis, expertise en innovatieve aanpak een prominente positie in de sector verworven en vele gerenommeerde onderscheidingen ontvangen. De missie van het bedrijf is om naadloze en veilige samenwerking tussen alle identiteiten binnen en tussen organisaties mogelijk te maken.

*Grabowsky is uitgeroepen tot SailPoint 2022 EMEA Admiral Delivery Partner of the Year for Software and SaaS (Software as a Service) en heeft de EMEA Growth Partner of the Year Award 2022 van CyberArk ontvangen.



