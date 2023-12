Xalient fait l’acquisition de Grabowsky, un spécialiste européen renommé de l’identité numérique pour accélérer sa position de leader mondial

LONDRES, 14 décembre 2023 – Xalient, une société spécialisée dans la gestion des identités et des accès (IAM), la sécurité et la transformation des réseaux a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Grabowsky BV, une société reconnue de conseil en identité numérique et services d’infogérance basée au Benelux. Cela fait suite à l’achat récent d’Integral Partners LLC aux États-Unis, qui a considérablement conforté la position de Xalient en tant que fournisseur majeur de services et solutions de gestion des identités et des accès au niveau mondial. L’acquisition de Grabowsky en complément de celle d’Integral Partners va accélérer la position de Xalient dans le domaine de l’identité numérique, enrichir son offre et créer de la valeur pour les organisations de tous horizons.

L’expansion de Xalient dans le Benelux crée les conditions nécessaires à la croissance sur l’ensemble du marché européen, en fournissant des solutions d’identité centrées-clients et zero-trust pour toutes les facettes de la sécurité.



En raison de son poids significatif sur les marchés néerlandais, belges et luxembourgeois, et d’une clientèle couvrant à la fois le secteur public et le secteur privé, Grabowsky apporte des capacités étendues de gestion des identités, notamment en termes de gouvernance et d’administration (IGA), de gestion privilégiée des accès (PAM) et de gestion des accès et des identités clients (CIAM). Xalient bénéficie à présent d’un positionnement idéal pour fournir à ses clients un service IAM très complet à l’échelle internationale, en raison de son expertise inégalée aux États-Unis, au Royaume-Uni et maintenant dans la région Benelux. Suite à ces deux acquisitions, Xalient emploie désormais plus de 300 personnes dans le monde.

Sherry Vaswani, PDG et fondatrice de Xalient, souligne l’importance stratégique de cet accord. « Nous sommes ravis d’accueillir Grabowsky dans la famille Xalient. En effet, Grabowsky jouit d’une excellente réputation aussi bien auprès de ses partenaires que de ses clients. Mais surtout, l’éthique de Grabowsky reflète la nôtre, à savoir des solutions centrées-clients, conçues et exécutées par des experts de confiance. »

Steven Daniëls, directeur général chez Grabowsky abonde : « En tant que spécialiste et prestataire de technologies IAM depuis plus de 38 ans, il est clair que le domaine IAM, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est trop fragmenté pour l’environnement informatique de demain. L’identité est la clé de voûte de la cybersécurité et des réseaux, ce qui rend sa gestion complexe et parfois obscure. Par conséquent, il est essentiel d’adopter une approche zero-trust pour gouverner l’accès à l’ensemble des identités. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Xalient, car non seulement il partage nos valeurs et nos ambitions, mais ses services sont complémentaires des nôtres, ce qui nous permettra d’évoluer à une échelle mondiale. »

Mark Cooke, PDG de Xalient, conclut : « Nous constatons une demande croissante en stratégies et solutions IAM, tirée en partie par les besoins de protection liées aux initiatives de transformation numérique. Les clients sont de plus en plus conscients de l’interdépendance entre l’identité, la sécurité et la mise en réseau lors de la mise en place de stratégies véritablement zero-trust et se tournent pour cela vers des spécialistes tels que Xalient. Cette acquisition élargit notre périmètre géographique en Europe et renforce notre position pour aborder la phase de croissance suivante. »

À propos de Xalient

Pour en savoir plus sur Xalient et ses services, voir www.xalient.com

Basée au Royaume-Uni avec des succursales aux États-Unis, Xalient compte Kellogg’s, Avis Budget Group, WPP et Keurig Dr Pepper parmi ses clients. Xalient a été fondée il y a huit ans pour appliquer une approche résolument moderne de la sécurité réseau et saisir l’opportunité de la transition vers les technologies cloud. Ce mouvement a généré une forte demande en mesures flexibles et économiques de connectivité et de protection pour se prémunir contre des cyber-menaces complexes. Suite à l’acquisition stratégique d’Integral Partners plus tôt cette année, Xalient propose des solutions de conseil en IGA, PAM, identité des clients, application des règles d’accès et autres solutions IAM, ainsi que des services transformatifs de réseaux définis par logiciel, de technologies de cybersécurité et d’infogérance. Xalient aide les plus grandes marques à devenir plus résilientes, adaptables et réactives aux changements.

*Xalient a été reconnue comme l’une des entreprises européennes à la plus forte croissance en 2023 par le Financial Times et Statista pour la deuxième année de suite.

À propos de Grabowsky

Pour en savoir plus sur les solutions et services de Grabowsky, consultez www.grabowsky.com .

Basé à La Hague (NL) et Asse (BE), Grabowsky est un expert reconnu dans le domaine de l’identité numérique (IAM). Fort de plus de 35 ans d’expérience, Grabowsky renforce la résilience et l’agilité des organisations européennes. Les connaissances, l’expertise et l’approche novatrice de Grabowsky lui ont permis d’atteindre une position proéminente dans l’industrie et de se voir décerner des prix prestigieux. La mission de cette entreprise est de créer les conditions d’une collaboration fluide et sécurisée entre toutes les identités numériques, tant internes qu’externes aux organisations.

*Grabowsky est lauréat des prix 2022 EMEA Admiral Delivery Partner of the Year for Software and SaaS (Software as a Service) de SailPoint et EMEA Growth Partner of the Year Award de CyberArk.

