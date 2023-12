Meriaura Group Oyj: Aker Solutions, K2 Project Forwarding ja Meriaura sopimukseen offshore-moduulien kuljetuksesta

Meriaura Group Oyj

Sijoittajauutinen 14.12.2023 klo 13.00 (CET)

Aker Solutions, K2 Project Forwarding ja Meriaura sopimukseen offshore-moduulien kuljetuksesta

Aker Solutions ASA, K2 Project Forwarding AS ja Meriaura Groupiin kuuluva Meriaura Oy ovat allekirjoittaneet laajan sopimuksen offshore-moduulien merikuljetuksesta. Sopimuksen arvo on 3–4,5 miljoonaa euroa ja se kattaa seuraavat kaksi vuotta. Meriauran kansilastialukset kuljettavat suuria teräsmoduuleita useina laivauksina eri Itämeren satamista Norjaan Aker Solutionsille vuosien 2024–2026 aikana.

"Tämä yhteistyö vahvistaa Meriauran asemaa vaativien ja raskaiden merikuljetusten luotettavana ja tehokkaana toimittajana kansainvälisille asiakkaille”, sanoo Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe Rosin.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Meriaura Energy Oy ja Rasol Oy) keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toteuttaa kokonaistoimituksina teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon suuren mittakaavan lämpöjärjestelmiä, joissa käytetään yhtiön kehittämiä ja valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Rasol Oy toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kotitalouksien ja yritysten tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com