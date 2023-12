Nexans signe deux protocoles d’accord avec le gouvernement marocain pour une nouvelle usine de câbles au Maroc

Deux accords portant sur la construction au Maroc d’une nouvelle unité de câbles d’énergie de moyenne-tension pour un montant total de 100 millions d’euros à horizon 2026 ont été signés avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, l’ONEE et l’AMDIE.

Cet investissement d’envergure qui vise à accompagner la transition énergétique du Maroc et de l’Afrique, permettra la création de plus de 200 emplois directs.

Rabat, le 14 Décembre 2023 : Nexans, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, l’ONEE et l’AMDIE ont signé deux accords portant sur un projet d’investissement d’un montant total de 100 millions d’euros à horizon 2026, en vue de la création au Maroc d’une troisième usine de câbles d’énergie de moyenne-tension de l’entreprise, déjà implantée à Casablanca et Mohammedia.

Ce projet qui renforce l’engagement de Nexans en faveur de la transition énergétique au Maroc et sur le continent Africain permettra la création de plus de 200 emplois directs, et bénéficiera de l’appui à la fois des Ministères, de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Il réunira en outre, les standards d’excellence du Groupe, notamment en matière de digitalisation 4.0 et d’innovation de pointe pour des ressources énergétiques durables et permettra la livraison de câbles en Afrique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui font que le Maroc se positionne aujourd’hui comme un des leaders régionaux et continentaux dans le déploiement d’infrastructures énergétiques de source renouvelable et ambitionne de consolider l’écosystème industriel en lien avec le secteur dans les années à venir. A travers ce projet structurant, le Maroc et Nexans œuvrent ainsi conjointement à renforcer le développement de la chaine de valeur de l’industrie des énergies renouvelables dans le Royaume et à sophistiquer davantage le tissu industriel local.

Christopher Guérin, CEO Nexans : « Je salue une fois de plus l’exemplarité du Maroc qui n’a de cesse de rendre possible une électrification durable bénéfique à tous. Je me réjouis de cette nouvelle étape qui vient conforter notre implantation dans le pays depuis plus de 75 ans, aux côtés des usines de Mohammedia et Casablanca. Ce projet associant acteurs publics et privés, permettra, dès son absolu démarrage, de réunir engagements écologique et humain, libérant un potentiel économique important pour l’ensemble du continent africain. »

Selma Alami, Directrice Générale de Nexans North & West Africa : « Ce projet s’inscrit au cœur des orientations clés de la feuille de route de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, réitérées en mars dernier. Je remercie les Ministères pour leur soutien qui a rendu possible sa signature. Nous sommes fiers de renforcer notre présence au Maroc. »

