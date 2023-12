L’IA est en passe de transformer le commerce électronique en Allemagne : Händlerbund et Rezolve s’associent afin de bouleverser le modèle traditionnel

Plus de 200 000 commerçants ont désormais la possibilité d’utiliser l’IA dans le but d’améliorer le commerce électronique



Les clients peuvent tout simplement parler à leur appareil dans l’une des 95 langues disponibles pour trouver et acheter des produits et des services

(Veuillez noter que le 17 décembre 2021, Rezolve a annoncé qu’elle avait conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises avec Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), une société d’acquisition spécialisée cotée en bourse. À la clôture de la transaction, les actions de la société fusionnée devraient être négociées sur le NASDAQ sous le symbole « ZONE ».)

LONDRES, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Händlerbund, la plus grande association de commerçants en ligne d’Europe, s’est associée à Rezolve AI, la plateforme innovante d’engagement et de commerce mobile. Cette alliance stratégique vise à améliorer l’expérience du commerce électronique pour plus de 200 000 commerçants dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).



Händlerbund, réputée pour ses services et son assistance complets aux détaillants en ligne, exploitera la technologie d’IA de pointe de Rezolve pour dynamiser son marché en matière de découverte de produits et de recommandations. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur l’intégration de solutions telles que l’assistant et la plateforme de commerce Brain de Rezolve au sein du marché de Händlerbund.

L’assistant Brain de Rezolve fournira des informations précieuses et des recommandations de produits personnalisées aux utilisateurs, améliorant ainsi leur expérience globale d’achat. Par ailleurs, la plateforme de commerce Brain offrira une expérience d’achat transparente et personnalisée, stimulant les ventes et augmentant la satisfaction des clients au sein du vaste réseau de commerçants de Händlerbund.

En tant que principal contractant de Rezolve, Händlerbund commercialisera activement ces solutions innovantes par le biais de divers canaux, notamment les réseaux sociaux, les bulletins d’information et les ventes directes aux grands commerçants.

Tim Arlt, PDG de Händlerbund, a déclaré à ce sujet : « Ce partenariat avec Rezolve change la donne. Il permet d’exploiter la puissance de la technologie pour redéfinir l’expérience du commerce électronique. En intégrant la technologie d’IA de Rezolve à notre marché et à notre site Web, nous sommes prêts à offrir une expérience d’achat inégalée à nos utilisateurs, tout en aidant nos commerçants à stimuler leurs ventes et à accroître la satisfaction de leurs clients. »

Dan Wagner, PDG de Rezolve AI, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Händlerbund, un leader de l’industrie du commerce électronique. Cette collaboration témoigne de notre vision commune, qui consiste à tirer parti de la technologie pour transformer le paysage du commerce électronique. Nous sommes ravis d’apporter nos solutions innovantes, l’assistant et la plateforme de commerce Brain, au vaste réseau de commerçants de Händlerbund. Nous sommes impatients de voir l’impact positif que cela aura sur leurs activités. »

Peter Vesco, président Global Financial Services chez Rezolve AI en Allemagne, a également annoncé : « Ce partenariat représente une avancée significative dans le secteur du commerce électronique, en alliant notre expertise pour offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs des commerçants et des consommateurs. »

Pour tout complément d’informations sur Händlerbund et Rezolve AI, veuillez consulter les sites www.haendlerbund.de et www.rezolve.com .

À propos de Rezolve AI

Rezolve AI est un spécialiste de premier plan du commerce international qui crée des technologies visant à redéfinir et à transformer l’expérience de la vente au détail. En associant des technologies de paiement innovantes à une intelligence artificielle sophistiquée, Rezolve révolutionne l’expérience d’achat des consommateurs.

À propos de Händlerbund

Händlerbund est la plus grande association de commerçants en ligne d’Europe, regroupant plus de 100 000 sites Web et boutiques en ligne. En se concentrant sur la mise à disposition d’une assistance et de services complets à ses membres, Händlerbund souhaite favoriser les commerçants et stimuler la croissance de l’industrie du commerce électronique.

Contact média :

Franziska Rieger

Franziska.rieger@hb-capital.de