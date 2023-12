L’IA è pronta a trasformare l’eCommerce in Germania: Händlerbund e Rezolve uniscono le forze per rivedere il modello tradizionale

Oltre 200.000 commercianti hanno ora la possibilità di utilizzare l’IA per migliorare l'e-commerce



Ai clienti basta parlare con i loro dispositivi in 95 lingue per trovare e acquistare prodotti e servizi

(Si ricorda che il 17 dicembre 2021, Rezolve ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale con Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) quotata in borsa. Alla chiusura della transazione, si prevede che le azioni della società risultante dalla fusione saranno negoziate sul NASDAQ con il simbolo ticker “ZONE”).

LONDRA, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Händlerbund, la più grande associazione commerciale online d’Europa, ha avviato una collaborazione con Rezolve AI, l’innovativa piattaforma di coinvolgimento e commercio mobile, formando così un’alleanza strategica che mira ad arricchire l’esperienza dell’e-commerce per oltre 200.000 commercianti nella regione DACH.



Händlerbund, conosciuta per i suoi servizi e supporti completi per i rivenditori online, sfrutterà la tecnologia IA all’avanguardia di Rezolve per potenziare il suo marketplace per la scoperta e le raccomandazioni di prodotti. L’attenzione iniziale sarà rivolta all’integrazione delle soluzioni Brain assistant e Brain commerce di Rezolve nel marketplace di Händlerbund.

Il Brain assistant di Rezolve fornirà agli utenti informazioni preziose e raccomandazioni personalizzate sui prodotti, migliorando la loro esperienza di acquisto complessiva. Allo stesso tempo, la piattaforma Brain commerce offrirà un’esperienza d’acquisto fluida e personalizzata, promuovendo le vendite e aumentando la soddisfazione dei clienti per la vasta rete di commercianti di Händlerbund.

In qualità di appaltatore principale di Rezolve, Händlerbund commercializzerà attivamente queste soluzioni innovative attraverso vari canali, tra cui i social media, le newsletter e la vendita diretta ai commercianti più grandi.

Tim Arlt, CEO di Händlerbund, ha dichiarato: “Questa partnership con Rezolve è un punto di svolta. Utilizzeremo il potere della tecnologia per ridefinire l’esperienza dell’e-commerce. Integrando la tecnologia IA di Rezolve nel nostro marketplace e sito web, siamo in grado di offrire un’esperienza di acquisto senza precedenti ai nostri utenti, aiutando al contempo i nostri commercianti a incrementare le vendite e la soddisfazione dei clienti”.

Dan Wagner, CEO di Rezolve AI, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di essere partner di Händlerbund, leader nel settore dell’e-commerce. Questa collaborazione testimonia la nostra visione comune di utilizzare la tecnologia per trasformare il panorama dell’e-commerce. Siamo felici di portare le nostre innovative soluzioni Brain assistant e Brain commerce alla vasta rete di commercianti di Händlerbund. Vogliamo vedere l’impatto positivo sulle loro attività”.

Peter Vesco, Presidente Servizi Finanziari Globali di Rezolve AI in Germania, ha ulteriormente commentato: “Questa partnership rappresenta un significativo progresso nel settore dell’e-commerce, unisce le nostre competenze per offrire soluzioni innovative che soddisfano le mutevoli esigenze dei commercianti e dei consumatori”.

Per maggiori informazioni su Händlerbund e Rezolve AI, visitare il sito www.haendlerbund.de e www.rezolve.com .

Informazioni su Rezolve AI

Rezolve AI è una società leader nel commercio internazionale che crea tecnologie per ridefinire e trasformare l’esperienza di vendita al dettaglio. Integrando tecnologie innovative di abilitazione al pagamento con una sofisticata intelligenza artificiale, Rezolve rivoluziona l’esperienza di acquisto dei consumatori.

Informazioni su Händlerbund:

Händlerbund è la più grande associazione del commercio elettronico in Europa, che rappresenta oltre 100.000 siti web e negozi elettronici. Concentrandosi sull’offerta di supporto e di servizi completi ai suoi soci, Händlerbund mira a sostenere i commercianti e a favorire la crescita dell’e-commerce.

Contatti con i media:

Franziska Rieger

Franziska.rieger@hb-capital.de