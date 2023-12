AI gaat e-commerce in Duitsland transformeren nu Händlerbund en Rezolve hun krachten bundelen om het traditionele model te herzien

Meer dan 200.000 handelaars kunnen nu AI inzetten om e-commerce te verbeteren



Klanten kunnen in 95 talen tegen hun apparaten praten om producten en diensten te vinden en te kopen

(Houd er rekening mee dat op 17 december 2021 Rezolve aankondigde dat het een definitieve overeenkomst tot combinatie van bedrijven had gesloten met Armada Acquisition Corp. I (NASDAQ: AACI), een beursgenoteerd overnamebedrijf voor speciale doeleinden. Na afronding van de transactie zullen de aandelen van de gecombineerde onderneming naar verwachting op de NASDAQ worden verhandeld onder het tickersymbool "ZONE").

LONDEN, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Händlerbund, Europa's grootste online handelsorganisatie, slaat de handen ineen met Rezolve AI, het innovatieve mobiele platform voor engagement en handel. Deze strategische alliantie heeft als doel om de e-commerce-ervaring voor meer dan 200.000 handelaars in de DACH-regio te verbeteren.



Händlerbund, dat bekend staat om zijn uitgebreide diensten en ondersteuning voor online retailers, zal gebruik maken van Rezolves geavanceerde AI-technologie om zijn markt een duw in de rug te geven op het vlak van productontdekking en -aanbevelingen. In eerste instantie ligt de focus op de integratie van de Brain assistant en Brain commerce solutions van Resolve in het platform van Händlerbund.

De Brain assistant van Rezolve zal gebruikers waardevolle informatie en gepersonaliseerde productaanbevelingen geven, waardoor hun algemene winkelervaring wordt verbeterd. Het Brain commerce platform zal op zijn beurt een naadloze en gepersonaliseerde winkelervaring bieden, de verkoop stimuleren en de klanttevredenheid verhogen voor het uitgebreide netwerk van handelaars van Händlerbund.

Als hoofdaannemer van Rezolve zal Händlerbund deze innovatieve oplossingen actief op de markt brengen via verschillende kanalen, waaronder sociale media, nieuwsbrieven en directe verkoop aan grotere handelaars.

Tim Arlt, CEO van Händlerbund, zegt: "Deze partnership met Rezolve is een belangrijke doorbraak. Het gaat over het inzetten van de kracht van technologie om de e-commerce-ervaring te herdefiniëren. Door de AI-technologie van Resolve te integreren in onze marktplaats en website kunnen we onze gebruikers een ongeëvenaarde winkelervaring bieden, terwijl we onze handelaars helpen om hun verkoop te stimuleren en de klanttevredenheid te verhogen."

Dan Wagner, CEO van Rezolve AI, gaat verder: "We zijn ontzettend blij dat we samen kunnen werken met Händlerbund, een leider in de e-commercesector. Deze samenwerking getuigt van onze gedeelde visie waarbij we technologie gebruiken om het e-commercelandschap te transformeren. We zijn verheugd dat we onze innovatieve Brain assistant en Brain commerce-oplossingen kunnen aanbieden aan het uitgebreide netwerk van Händlerbund. We kijken uit naar het positieve effect dat dit zal hebben op hun zakelijke activiteiten.”

Peter Vesco, President Global Financial Services van Rezolve AI in Duitsland, vertelt verder: “Dit partnerschap betekent een belangrijke sprong voorwaarts in de e-commercesector, waarbij onze expertise wordt gecombineerd om innovatieve oplossingen te leveren die voldoen aan de veranderende behoeften van zowel handelaars als consumenten.”

Voor meer informatie over Händlerbund en Rezolve AI ga naar www.haendlerbund.de en www.rezolve.com .

Over Rezolve AI

Rezolve AI is een toonaangevende internationale handelsspecialist die technologieën creëert om de winkelervaring te herdefiniëren en te transformeren. Rezolve combineert innovatieve technologieën om betalingen mogelijk te maken met geavanceerde kunstmatige intelligentie en veroorzaakt zo een revolutie in de winkelervaring van de consument.

Over Händlerbund:

Händlerbund is de grootste online handelsvereniging in Europa en vertegenwoordigt meer dan 100.000 websites en e-shops. Händlerbund focust op het bieden van uitgebreide ondersteuning en diensten aan zijn leden om zo handelaren te empoweren en de groei van de e-commercesector te stimuleren.

