Conduent Transportation Sviluppa una Nuova Piattaforma Software utilizzata per prima da Trenord che trasforma le Ticket Vending Machine

La piattaforma espande le funzionalità delle ticketing vending machine, migliora la customer experience e abilita nuovi modelli di business

Trenord è il primo cliente ad usufruire della nuova piattaforma software di Conduent, ora disponibile per gli operatori di trasporto in tutto il mondo

MILAN, Italy, e FLORHAM PARK, N.J., Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni tecnologiche di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), oggi ha annunciato di aver sviluppato l’innovativa piattaforma software che ha trasformato le funzionalità delle Ticketing Vending Machine degli operatori di trasporto pubblico locale. La piattaforma software permette ai clienti di acquistare biglietti e ricaricare carte contactless e titoli con una customer experience completamente rinnovata. Trenord è il primo operatore di trasporto ad utilizzare la piattaforma software, attivata su 250 Ticket Vending Machine (TVM) distribuite nell’area di Milano ed in tutta la rete ferroviaria regionale.

La nuova piattaforma software di Conduent, con base nella control room centralizzata dell’operatore, è stata ideata per offrire una user experience in linea con le web app maggiormente utilizzate. Le macchine accettano pagamenti con applicazioni di pagamento digitale, oltre a pagamenti contactless con carte di credito e debito, dispositivi abilitati NFC o in contanti. I clienti possono anche accedere a contenuti multimediali, come ad esempio informazioni su come utilizzare i titoli di viaggio o video promozionali su destinazioni ferroviarie specifiche. Inoltre, è stato integrato un trip planner che mostra le opzioni di viaggio disponibili.

Parallelamente, la nuova piattaforma software consente a Trenord di:

Personalizzare l’home page e i menù di vendita di ogni singola TVM, modificando i pulsanti e i prodotti da proporre in base alla stagionalità e alla posizione della macchina.

Mostrare messaggi a scorrimento, come informazioni sullo stato del servizio o offerte promozionali.

Gestire il dato contabile in real time e monitorare le performance di vendita di una macchina.

Monitorare in tempo reale lo stato delle macchine, per intervenire tempestivamente in caso di anomalia.

La piattaforma software delle ticket vending machine è già predisposta per consentire future implementazioni di nuovi modelli di business, come per esempio la vendita di prodotti e servizi non propriamente legati al mondo del trasporto pubblico e adottare logiche di cross selling, proponendo ai clienti, in fase di acquisto del titolo di viaggio, servizi e/o prodotti correlati al titolo di viaggio scelto, come biglietti per i musei o per gli eventi sportivi.

“La collaborazione con Trenord conferma il successo di Conduent nello sviluppo di una soluzione innovativa che migliora sia il processo di interazione tra l’operatore di trasporto ed i suoi clienti, che il processo di gestione delle Ticketing Vending Machine” dichiara Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Abbiamo realizzato una soluzione trasversale, di cui ora possono beneficiare anche gli operatori di tutto il mondo.”

Ogni giorno più di 750.000 passeggeri viaggiano con Trenord su una rete ferroviaria di 460 stazioni che raggiunge l’intera Lombardia, sette province delle regioni limitrofe, il Canton Ticino e l'aeroporto internazionale di Malpensa.

Informazioni su Conduent

Conduent offre soluzioni e servizi aziendali digitali che coprono il settore commerciale, il settore della pubblica amministrazione e il settore dei trasporti - creando risultati eccezionali per i clienti e per milioni di persone che contano su di loro. L'azienda adopera cloud computing, intelligenza artificiale, machine learning, automazione e analisi avanzate per fornire soluzioni mission-critical. Attraverso un team globale dedicato di circa 60.000 collaboratori, a conoscenze dei processi e tecnologie avanzate, le soluzioni e i servizi di Conduent trasformano digitalmente le operazioni dei clienti per migliorarne le esperienze e le prestazioni, aumentarne l'efficienza e ridurne i costi. Conduent dà slancio agli obiettivi dei clienti in molti modi, come attraverso l'erogazione del 43% dei sussidi destinati alla nutrizione negli Stati Uniti, o rendendo possibili 1,3 miliardi di interazioni annuali con il servizio clienti, o anche responsabilizzando ogni anno milioni di dipendenti attraverso i servizi HR e con l'elaborazione di quasi 12 milioni di transazioni di pedaggio al giorno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.conduent.com .

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/633b3e69-1739-4eb6-86a7-f15a53cdb6fd/it