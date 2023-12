SCOR apporte son soutien à la science actuarielle

avec l’attribution des prix de l’actuariat

dans six pays en 2023

Chaque année depuis 1996, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays.

Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l’actuariat est financé par la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science présidée par André Lévy-Lang.

Les jurys des prix SCOR de l’actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse qu’ils utilisent et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion des risques.

En 2023, SCOR a décerné les prix de l’actuariat dans six pays : en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Suède et en Suisse.

Si vous souhaitez soumettre votre recherche pour les Prix de l’actuariat 2024, merci de consulter www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat pour en savoir plus.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Alors que le paysage des risques évolue de plus en plus rapidement, le développement en continu de la connaissance et de la gestion des risques est crucial pour le secteur de la (ré)assurance. Je tiens à remercier tous nos lauréats de cette année pour leur travail précieux et perspicace. Ces prix, qui récompensent la recherche actuarielle depuis plus de 25 ans, témoignent parfaitement de l'engagement à long terme de SCOR au service du bien-être et de la résilience des populations en repoussant les frontières de l’assurabilité. »

Présentation des lauréats 2023 des prix SCOR de l’actuariat

Le 29 septembre à Zurich, Fabian Uffer, Directeur des Risques de SCOR, a remis le prix de l’actuariat pour la Suisse à la conférence annuelle de CAE (Casualty Actuaries of Europe). Le prix a été remis à Thom van Rijn, de l’Université de Bâle, pour son mémoire de maîtrise « Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting Models » (Pandémies, guerres et plus encore : Comment corriger les événements singuliers dans les modèles de prévision de la mortalité).

Le 13 octobre à Stockholm, Svein Børre Solvang, directeur général de SCOR Sweden Re, Michael Breuer, Directeur de l'Europe centrale et des pays nordiques chez SCOR Life & Health, et Daniel Rufelt, de l’Association des actuaires suédois, ont remis le prix de l’actuariat pour la Suède lors de la conférence annuelle « Nordic Life Insurance » de SCOR Sweden Re. Le prix 2023 a été attribué à Asmir Prepic de l’Université de Stockholm, pour son mémoire de maîtrise « Application and Comparison of Machine Learning and Traditional Methods to Insurance Pricing in Scarce Data Environments » (Application et comparaison de l'apprentissage automatique et des méthodes traditionnelles à la tarification de l'assurance dans des environnements à données limitées).

Le 18 octobre à Madrid, les prix pour la péninsule ibérique ont été remis par Ignacio Asiain, Directeur de la tarification locale pour la péninsule ibérique et l'Amérique latine chez SCOR L&H, et Miguel Alferieff, Directeur de SCOR SE Sucursal en España, en collaboration avec les Instituts des actuaires en Espagne et au Portugal. Le premier prix a été décerné à Abraham Hernández-Pacheco (ISEG & CEMAPRE, Université de Lisbonne, et Vitalis) et à Roberto Carcache-Flores (Vitalis), pour leur document de recherche « Mitigating Flood Risk with CAT Bonds: A New Orleans case Study » (Atténuer le risque d'inondation avec les obligations catastrophe : Une étude de cas à la Nouvelle-Orléans). Les lauréats du deuxième prix étaient Carmen Boado-Penas (Heriot-Watt University), Julia Eisenberg, (TU Wien), Sule Sahin (University of York) et Georges Tzougas (Heriot-Watt University) pour leur document de recherche « Social Risk Management during the First stage of a Pandemic: Application to COVID-19 » (Gestion des risques sociaux au cours de la première phase d'une pandémie : application au COVID-19).

Le 4 décembre à Cologne, le jury des prix de l’actuariat allemands a nommé les lauréats pour 2023. Ils sont Dr. Simon Pojer de l’Université de Grax (Autriche), pour sa thèse de doctorat « Analysis of risk models driven by certain Poisson cluster processes » (Analyse des modèles de risque pilotés par certains processus de clustering de Poisson), Dr. Philipp Aigner de l’Université de Mainz, pour sa thèse de doctorat « Essays on the Scenario-based Measurement of Financial Risks » (Essais sur la mesure des risques financiers fondée sur des scénarios), et Laura Bader de l’Université d’Ulm, pour son mémoire de maîtrise « Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung » (Modélisation des probabilités de transition pour le rachat et l'exonération des primes). Les prix seront décernés à une cérémonie qui aura lieu à Cologne pendant le premier semestre de 2024.

Le 13 décembre à Milan, Manuela Colombo, Directeur du marché P&C et représentant légal de SCOR Italie, et Nino Savelli, professeur à l’Università Cattolica de Milan et président du jury, ont remis les prix 2023 pour l’Italie. Les prix ont été décernés à Saverio Belvedere de l’Università Cattolica de Milan, pour son mémoire de maîtrise « Modelling Cybersecurity Insurance » (Modélisation de l'assurance cybersécurité), et à Valentina Caliri de l’Université de Trieste, pour son mémoire de maîtrise « Modelli di Markov per la valutazione del rischio di ondate di calore: un case-study in condizioni di dipendenza estrema » (Modèles de Markov pour l'évaluation des risques liés aux vagues de chaleur : une étude de cas dans des conditions de dépendance extrême).

Le 13 décembre à Paris, Thierry Léger, directeur général de SCOR, a remis les prix 2023 pour la France à l’issue du colloque actuariat annuel, organisé en partenariat avec l’Institut des actuaires, en présence de Madame Laurence Bauduin, présidente de l’Institut des actuaires. Antoine Heranval, de Sorbonne Université, a reçu le Prix des Jeunes docteurs pour sa thèse intitulée : « Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels ». Le Prix des Jeunes actuaires a été attribué à Mulah Moriah de l’Euro-Institut d’Actuariat (EURIA) pour son mémoire « Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable ».

Les travaux primés peuvent être consultés sur notre site sur les pages dédiées aux prix de l’actuariat :

https://www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat

