Nuevos análisis demuestran la versatilidad y eficacia continuada de TALVEY®▼ (talquetamab) en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario

El análisis del estudio MonumenTAL-1 mostró que los pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario tratados con talquetamab fueron tratados posteriormente de forma eficaz con varias clases de tratamientos, incluido el CAR-T1



Otras presentaciones en el Congreso Anual de la ASH de 2023 mostraron una posible mejora de los acontecimientos adversos entre los pacientes que recibieron una dosis de intensidad reducida y los primeros resultados del estudio de combinación de talquetamab2,3,4



BEERSE, BÉLGICA, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy que un análisis del estudio de fase 1/2 MonumenTAL-1 de TALVEY®▼ (talquetamab) en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario (MMRR) demostró que los pacientes tratados con talquetamab fueron tratados posteriormente de forma eficaz con varias clases de tratamientos incluida la terapia con células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR-T) contra el antígeno de maduración de células B (BCMA), así como anticuerpos biespecíficos BCMA y contra la proteína 5 similar al receptor Fc (FcRH5).1 Estos datos, presentados en un póster en el Congreso Anual 2023 de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) (Sinopsis n.º 2007), que tendrá lugar en San Diego del 9 al 12 de diciembre, ponen de relieve la versatilidad de talquetamab cuando se utiliza antes de CAR-T dirigidos a BCMA y biespecíficos en pacientes con MMRR expuestos a triple clase.1 Los resultados adicionales del estudio MonumenTAL-1, también presentados en un póster, mostraron la eficacia continuada y las respuestas sólidas entre los pacientes con exposición previa a la terapia de redirección de células T (TCR) (Sinopsis n.º 3377).2

«El talquetamab es una innovación muy interesante y forma parte integrante de nuestra pretensión de cambiar lo que significa ser diagnosticado de mieloma múltiple. Está respaldado por un sólido programa de desarrollo clínico, en el que nos esforzamos por investigar la mejor manera de optimizar las experiencias de los pacientes, garantizando al mismo tiempo que se tengan en cuenta las necesidades individuales de cada uno de ellos», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía, director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Los datos presentados por la ASH aportan nuevas perspectivas importantes sobre la secuenciación del tratamiento con terapias avanzadas, y posibles estrategias de dosificación para controlar los acontecimientos adversos sin comprometer la eficacia».

En MonumenTAL-1, 297 pacientes sin exposición previa a TCR recibieron talquetamab con la dosis recomendada de fase 2 (DRF2) de 0,8 mg/kg bisemanales (Q2W) [n=154] o 0,4 mg/kg semanales (QW) [n=143].1 Los pacientes del estudio recibieron una mediana de cinco líneas previas de terapia; el 75 por ciento de los pacientes eran resistentes al tratamiento de triple clase; el 29 por ciento eran resistentes al tratamiento de penta-fármacos; y el 12 por ciento habían estado expuestos anteriormente al belantamab mafodotin.1 En total, 162 pacientes recibieron al menos una terapia antimieloma (SAT) posterior tras el talquetamab, incluidos regímenes basados en quimioterapia (n=48); un inhibidor del proteasoma (IP), un fármaco inmunomodulador (IMiD) u otro régimen que contuviera antineoplásicos (n=44); regímenes con anticuerpos monoclonales (mAb) anti-CD38 (n=27); anticuerpos biespecíficos (n=23; n= 19 anti-BCMA; n=4 anti-FcRH5); terapia CAR-T (n=17; incluyendo n=9 CAR-T anti-BCMA); o conjugados anticuerpo-fármaco anti-BCMA (n=9).1

Los resultados muestran que los pacientes tratados con talquetamab, que posteriormente fueron tratados con otras clases de terapia, pudieron lograr una respuesta con SAT, incluido el 65 por ciento (11/17) de los pacientes que recibieron una terapia posterior con células CAR-T, de los cuales el 35 por ciento logró una respuesta completa (RC) o mejor.1 Los pacientes tratados con anticuerpos biespecíficos anti-BCMA como primer SAT tras el talquetamab alcanzaron una tasa de respuesta global (TRG) del 58 por ciento (11/19), y el 75 por ciento (3/4) respondieron al tratamiento con anticuerpos biespecíficos anti-FcRH5 como primer SAT.1

Un análisis separado actualizado del estudio MonumenTAL-1, centrado en la seguridad y eficacia del talquetamab en pacientes con MMRR tras una TCR previa (n=70), mostró una eficacia fuerte y continuada del talquetamab en todas las poblaciones expuestas a la TCR (predominantemente anti-BCMA), con una TRG del 73 por ciento y una mediana de la duración de la respuesta (DR) de más de un año en el entorno posterior a la terapia celular TCR.2 Más del 56 por ciento de los pacientes expuestos a anticuerpos biespecíficos anteriores respondieron.2

«Los resultados de los análisis de MonumenTAL-1 respaldan la versatilidad del talquetamab antes o después de los CAR-T dirigidos por BCMA y los biespecíficos en pacientes con mieloma múltiple de triple clase expuesto en recaída o refractario», señala Larysa Sánchez, doctora en medicina, profesora adjunta de medicina de la Facultad de Medicina Icahn.‡ «El talquetamab puede presentar una nueva opción de tratamiento para los pacientes y los médicos que deseen reservar el BCMA dirigido para líneas terapéuticas posteriores».

Los datos del estudio pivotal de fase 1/2 MonumenTAL-1 destacan la eficacia continuada del talquetamab con una intensidad de dosificación reducida

En una presentación oral de ASH 2023 se destacaron los resultados de 50 pacientes del estudio de fase 1/2 MonumenTAL-1 que fueron cambiados a una dosis de intensidad reducida por cumplir criterios específicos de respuesta o para mitigar acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AAST), como los AAST relacionados con la boca, las uñas y/o la piel, que pueden estar relacionados con la expresión de GPRC5D (Sinopsis n.º 1010).3 Los pacientes cuya dosis se redujo mantuvieron respuestas duraderas al tratamiento con talquetamab.3 Dos cohortes adicionales, que se llevaron a cabo para examinar el impacto de la reducción prospectiva de la intensidad de la dosis tras alcanzar la respuesta, incluyeron a 24 pacientes con una mediana de seguimiento de 13,2 meses.3 En total, el 79 por ciento (19/24) de los pacientes lograron una respuesta parcial (RP) o mejor y cambiaron de una dosis de 0,8 mg/kg Q2W a una dosis de 0,4 mg/kg Q2W o 0,8 mg/kg mensuales (Q4W).3 Tras el cambio de dosis, la mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 13,2 meses y la mediana de la DR no fue estimable.3

Los pacientes que cambiaron prospectivamente a una dosificación de intensidad reducida tendieron a una mejor resolución de los AAST relacionados con la GPRC5D, excepto la pérdida de peso (prospectivo: 12,5 por ciento resuelto y sin reducción de dosis: 18,9 por ciento resuelto).3 La resolución de los AAST se produjo para las toxicidades orales (33,3 por ciento y 26,9 por ciento); las toxicidades ungueales (11,1 por ciento y 12,0 por ciento) y las toxicidades cutáneas no eruptivas (50,0 por ciento y 15,3 por ciento), en las cohortes prospectiva y sin reducción de dosis, respectivamente.3 Por tanto, con el tiempo se observó una mejora o resolución de los AAST relacionados con la boca, las uñas y la piel en algunos pacientes de las cohortes prospectivas de dosis reducidas y menos frecuentes.3

Estos resultados muestran el potencial de la modificación de la dosis de talquetamab, una vez conseguida una respuesta, como estrategia para gestionar los AAST relacionados con la boca, las uñas y la piel y mejorar la experiencia del paciente sin comprometer la eficacia.3

Los primeros resultados del estudio de la combinación de talquetamab e IMiD muestran una prometedora tasa de respuesta global en pacientes con MMRR

Los resultados del estudio de fase 1b MonumenTAL-2 de talquetamab y pomalidomida para el tratamiento de pacientes con MMRR ponen de relieve el potencial de combinar talquetamab con otras terapias contra el mieloma.4 Estos datos, procedentes del primer estudio de la historia de un régimen que combina una terapia dirigida a la GPRC5D y un agente inmunomodulador, se presentaron oralmente en el Congreso Anual de la ASH de 2023 (Sinopsis n.º 1014).4

Los pacientes del estudio de fase 1b MonumenTAL-2 (n=35) fueron tratados con talquetamab subcutáneo (SC) a la DRF2 de 0,8 mg/kg Q2W (n=19) o 0,4 mg/kg QW (n=16) con dosis escalonadas, más dos miligramos de pomalidomida oral al día.4 Con una mediana de seguimiento de 15 meses en la cohorte QW (n=16), la TRG fue del 94 por ciento entre los pacientes con respuesta evaluable, el 63 por ciento alcanzó una RC o mejor, y el 88 por ciento de los que respondieron alcanzaron una respuesta parcial muy buena (RPMB) o mejor.4 Con una mediana de seguimiento de 11,1 meses en la cohorte Q2W (n=19), la TRG fue del 84 por ciento en los pacientes con respuesta evaluable, con un 37 por ciento que alcanzó una RC o mejor y un 68 por ciento que alcanzó una RPMB o mejor.4 Las tasas de respuesta global fueron coherentes en todos los subgrupos de pacientes, incluidos los pacientes tratados previamente con pomalidomida o terapia celular CAR-T.4

Las respuestas en ambas cohortes de pacientes fueron rápidas, con una mediana de tiempo hasta la primera respuesta de 1,7 meses (intervalo, 0,9-3,3) en la cohorte QW y de 1,2 meses (intervalo, 0-4,8) en la cohorte Q2W.4 A los nueve meses, el 100 por ciento de los encuestados mantuvieron su respuesta en la cohorte QW y el 84 por ciento en la cohorte Q2W.4 No se alcanzó la mediana de DR ni de supervivencia libre de progresión (SLP), y las tasas de SLP a los nueve meses observadas en las cohortes QW y Q2W fueron del 94 por ciento y el 76 por ciento, respectivamente.4

«Los resultados de los estudios MonumenTAL-2 y MonumenTAL-1 demuestran la versatilidad del talquetamab en todos los subgrupos de pacientes, mostrando la eficacia, el perfil de seguridad manejable y el efecto del talquetamab en la preservación de las células B», explica Christoph Heuck, doctor en medicina, vicepresidente de desarrollo clínico de hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Los prometedores resultados iniciales observados con la combinación de talquetamab y pomalidomida, incluso en pacientes que habían recibido previamente pomalidomida o terapia con células CAR-T, refuerzan nuestra estrategia científica de centrarnos en mejorar y profundizar las respuestas mediante regímenes combinados».

Los acontecimientos adversos más frecuentes en ambas cohortes fueron los relacionados con la vía oral (86 por ciento); el síndrome de liberación de citoquinas (SRC; 74 por ciento; tres por ciento Grado 3/4) y la neutropenia (63 por ciento).4 Los AA hematológicos de grado 3/4 más frecuentes fueron la neutropenia (54 por ciento), la anemia (26 por ciento) y la trombocitopenia (20 por ciento).4 Se produjeron toxicidades en las uñas, la piel y las erupciones cutáneas en el 69 por ciento, el 74 por ciento y el 20 por ciento de los pacientes, respectivamente; la mayoría fueron de grado 1/2, sin interrupciones.4 En tres pacientes se produjo un síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias (ICANS) de grado 1.4 Se produjeron infecciones en el 80 por ciento de los pacientes (23 por ciento de grado 3/4); las más frecuentes fueron neumonía (23 por ciento) e infección de las vías respiratorias superiores (23 por ciento).4 Los acontecimientos adversos condujeron a una reducción de la dosis de talquetamab o a un cambio de pauta en el 34 por ciento de los pacientes y a una reducción de la dosis de pomalidomida en el 46 por ciento de los pacientes.4 En total, cuatro pacientes interrumpieron el tratamiento.4 Un paciente murió debido a una embolia pulmonar.4

#FIN#

Acerca de Talquetamab

El talquetamab recibió la autorización condicional de comercialización (ACM) de la Comisión Europea (CE) en agosto de 2023 como monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con MMRR que hayan recibido al menos tres terapias previas, incluyendo un agente inmunomodulador, un inhibidor del proteasoma y un anticuerpo anti-CD38, y hayan demostrado progresión de la enfermedad con el último tratamiento.5 La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) también concedió la aprobación del talquetamab en agosto de 2023 para el tratamiento de pacientes adultos con MMRR que hayan recibido al menos cuatro líneas previas de terapia, incluidos un inhibidor del proteasoma, un agente inmunomodulador y un anticuerpo anti-CD38.6

El talquetamab es un anticuerpo biespecífico de células T que se une a CD3, en las células T, y a GPRC5D, una nueva diana altamente expresada en la superficie de las células del mieloma múltiple, con una expresión mínima o nula detectada en las células B o en los precursores de células B.5

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de talquetamab, consulte la ficha técnica. De acuerdo con la normativa de la Agencia Europea del Medicamento para medicamentos nuevos y para los que han recibido una aprobación condicional, el talquetamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca de MonumenTAL-1

MonumenTAL-1 ( Fase 1: NCT03399799 , Fase 2: NCT04634552 ) es un estudio de fase 1/2 de un solo brazo, abierto, multicéntrico, de escalada de dosis en el que han participado más de 300 pacientes.7,8 La fase 1 evaluó la seguridad y eficacia del talquetamab en pacientes con mieloma múltiple que habían progresado con todas las terapias establecidas disponibles o que no las toleraban.7 El estudio excluía a los pacientes que hubieran recibido un trasplante alogénico de células madre en los últimos seis meses, toxicidades de grado 2 o superior no resueltas de terapias anticancerosas previas (excluidas la alopecia y la neuropatía periférica), puntuación de rendimiento del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) superior a uno, afectación del sistema nervioso central (SNC) o signos clínicos de afectación meníngea del mieloma múltiple.7

La fase 2 del estudio avaluó la eficacia del talquetamab en participantes con MMRR en los DRF2, establecidos en SC 0,4 mg/kg QW y 0,8 mg/kg Q2W, respectivamente.8 La eficacia se basó en la TRG y la DR determinadas por la evaluación de un Comité de Revisión Independiente (CRI) utilizando los criterios del Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma (IMWG).8

Acerca de MonumenTAL-2

El estudio MonumenTAL-2 ( NCT05050097 ) es un estudio de fase 1 en curso de talquetamab SC en combinación con carfilzomib, daratumumab SC, lenalidomida o pomalidomida para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.9 El objetivo principal del estudio MonumenTAL-2 es identificar y caracterizar la seguridad de las combinaciones de tratamiento. Los objetivos secundarios del estudio MonumenTAL-2 incluyen la TRG, la DR y tiempo hasta la respuesta.9

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.10,11 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.11 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35.300 personas y fallecieron más de 22.700 pacientes.12 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio, infecciones o insuficiencia renal.13

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: cardiovascular, metabolismo y retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neurociencia, oncología e hipertensión pulmonar.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

‡La Dra. Sánchez ha trabajado como consultora para Janssen; no ha recibido ninguna remuneración por sus trabajos en los medios de comunicación.

###

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de talquetamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research & Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

Referencias:

1 Sanchez L et al. Clinical Outcomes of Subsequent Therapies in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Following Talquetamab Treatment: Analyses from the Phase 1/2 MonumenTAL-1 Study. Congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023. Diciembre de 2023.

2 Jakubowiak A et al. Updated Results of Talquetamab, a GPRC5D×CD3 Bispecific Antibody, in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma with Prior Exposure to T-Cell Redirecting Therapies: Results of the Phase 1/2 MonumenTAL-1 Study. Congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023. Diciembre de 2023.

3 Chari A et al. Efficacy and Safety of Less Frequent/Lower Intensity Dosing of Talquetamab in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Results from the Phase 1/2 MonumenTAL-1 Study. Congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023. Diciembre de 2023.

4 Matous J et al. Talquetamab + Pomalidomide in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma: Safety and Preliminary Efficacy Results from the Phase 1b MonumenTAL-2 Study. Congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023. Diciembre de 2023.

5 Agencia Europea de Medicamentos. TALVEY Resumen de las características del producto. Noviembre de 2023.

6 FDA. FDA grants accelerated approval to talquetamab-tgvs for relapsed or refractory multiple myeloma. Disponible en: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-talquetamab-tgvs-relapsed-or-refractory-multiple-myeloma . Último acceso: Diciembre de 2023.

7 ClinicalTrials.gov. Dose Escalation Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-1). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03399799 . Último acceso: Diciembre de 2023.

8 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MonumenTAL-1). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04634552 . Último acceso: Diciembre de 2023.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Talquetamab With Other Anticancer Therapies in Participants With Multiple Myeloma (MonumenTAL-2). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05050097 . Último acceso: Diciembre de 2023.

10 Abdi J et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings and new concepts on molecular mechanisms Oncotarget. 2013;4:2186–2207.

11 Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica. Mieloma múltiple: introducción (Multiple myeloma: introduction). Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction . Último acceso: Diciembre de 2023.

12 ECIS - European Cancer Information System. Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Disponible en: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27 . Último acceso: Diciembre 2023.

13 Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Último acceso: Diciembre de 2023.

CP-427365.

Diciembre 2023

Contacto de los medios de comunicación:

Jenni Mildon

Teléfono: +44 7920 418 552

Correo electrónico: jmildon@its.jnj.com

Relaciones con inversores:

Raychel Kruper

Correo electrónico: investor-relations@its.jnj.com