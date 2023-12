Neue Analysen zeigen nachweislich die Vielseitigkeit und anhaltende Wirksamkeit von TALVEY®▼ (Talquetamab) bei der Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom

Die Analyse der MonumenTAL-1-Studie ergab, dass Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die eine Therapie mit Talquetamab erhalten hatten, anschließend wirksam mit verschiedenen Therapieklassen behandelt werden konnten, einschließlich CAR-T1



Im Rahmen von Präsentationen auf der Jahrestagung 2023 der ASH wurden außerdem eine mögliche Verbesserung der Nebenwirkungen bei Patienten, die mit einer reduzierten Dosisintensität behandelt worden waren, aufgezeigt und erste Ergebnisse aus der Kombinationsstudie mit Talquetamab vorgestellt2,3,4



BEERSE, BELGIEN, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson gab heute eine Analyse der MonumenTAL-1-Studie der Phase I/II zu TALVEY®▼ (Talquetamab) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM) bekannt. Die Ergebnisse zeigten, dass Patienten, die eine Therapie mit Talquetamab erhalten hatten, anschließend mit mehreren Therapieklassen wirksam behandelt werden konnten, darunter gegen das B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) gerichtete chimäre Antigenrezeptor-T-Zell-Therapien (CAR-T-Therapien) sowie bispezifische Antikörper gegen BCMA und gegen das Fc Receptor-like Protein 5 (FcRH5).1 Die Daten, die im Rahmen einer Poster-Präsentation auf der diesjährigen Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vom 9. bis 12. Dezember 2023 in San Diego vorgestellt wurden (Abstract #2007), unterstreichen die Vielseitigkeit von Talquetamab, wenn es vor BCMA-gerichteten CAR-T-Therapien und bispezifischen Antikörpern bei RRMM-Patienten mit Dreifachbehandlung eingesetzt wird.1 Weitere Ergebnisse aus der MonumenTAL-1-Studie, die ebenfalls bei einer Posterpräsentation vorgestellt wurden, zeigten die anhaltende Wirksamkeit und ein stabiles Ansprechen bei Patienten mit vorheriger T-Zell-Redirektionstherapie (TCR) (Abstract #3377).2

„Talquetamab ist eine spannende Innovation und ein wesentlicher Bestandteil unseres Bestrebens, die Folgen der Diagnose Multiples Myelom zu verändern. Es wird durch ein solides klinisches Entwicklungsprogramm untermauert, während wir untersuchen, inwieweit wir die Erfahrungen der Patienten optimieren und gleichzeitig sicherstellen können, dass auch den individuellen Bedürfnissen der Patienten Rechnung getragen wird“, so Edmond Chan, MBChB M.D. (Res), Senior Director EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Die auf der ASH-Jahrestagung vorgestellten Daten liefern wichtige neue Erkenntnisse über die Behandlungsabfolge bei neuartigen Therapien und über mögliche Dosierungsstrategien, mit denen Nebenwirkungen entgegengewirkt werden kann, ohne die Wirksamkeit zu beeinträchtigen.“

In der MonumenTAL-1-Studie wurden 297 Patienten ohne vorangegangene TCR-Therapie mit Talquetamab in der empfohlenen Phase-II-Dosis (RP2D) von 0,8 mg/kg zweiwöchentlich (Q2W) [n=154] oder 0,4 mg/kg wöchentlich (QW) [n=143] behandelt.1 Die Patienten in der Studie hatten im Median fünf vorherige Therapielinien erhalten; 75 Prozent der Patienten waren dreifach refraktär, 29 Prozent waren penta-refraktär und 12 Prozent hatten zuvor Belantamab-Mafodotin erhalten.1 Insgesamt erhielten 162 der mit Talquetamab behandelten Patienten mindestens eine Anti-Myelom-Folgetherapie (SAT), darunter chemotherapeutische Behandlungen (n=48); Therapien mit einem Proteasom-Inhibitor (PI), einem immunmodulatorischen Wirkstoff oder einem anderen antineoplastischen Arzneimittel (n=44); Therapien mit einem monoklonalen Anti-CD38-Antikörper (mAb) (n=27); bispezifische Antikörper (n=23; n=19 Anti-BCMA; n=4 Anti-FcRH5); CAR-T-Therapien (n=17; einschließlich n=9 gegen BCMA-gerichtete CAR-T); oder Anti-BCMA-Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (n=9).1

Die Ergebnisse zeigen, dass die mit Talquetamab behandelten Patienten auf die Folgebehandlung mit anderen Therapieklassen ansprachen, einschließlich 65 Prozent (11/17) der Patienten, die eine CAR-T-Zelltherapie als Folgebehandlung erhielten, von denen 35 Prozent ein komplettes Ansprechen (CR) oder besser erreichten.1 Bei den Patienten, die nach der Therapie mit Talquetamab mit bispezifischen Anti-BCMA-Antikörpern behandelt wurden, lag die Gesamtansprechrate (ORR) bei 58 Prozent (11/19), und 75 Prozent (3/4) der Patienten sprachen auf eine bispezifische Anti-FcRH5-Antikörpertherapie als erste Folgetherapie an.1

Eine separate, aktualisierte Analyse der MonumenTAL-1-Studie, bei der insbesondere die Sicherheit und Wirksamkeit von Talquetamab bei Patienten mit RRMM nach vorheriger TCR-Therapie (n=70) beurteilt wurde, zeigte eine anhaltend starke Wirksamkeit von Talquetamab in allen Patientengruppen, die eine T-Zell-Redirektionstherapie (vornehmlich Anti-BCMA) erhalten hatten, mit einer ORR von 73 Prozent und einer medianen Dauer des Ansprechens (DOR) von mehr als einem Jahr in der Post-CAR-T-Zelltherapie-Gruppe.2 Mehr als 56 Prozent der Patienten, die zuvor einen bispezifischen Antikörper erhalten hatten, sprachen auf die Behandlung an.2

„Die Ergebnisse der MonumenTAL-1-Analysen untermauern die flexible Anwendbarkeit von Talquetamab vor oder nach BCMA-gerichteten CAR-T-Therapien und Behandlungen mit bispezifischen Antikörpern bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom und einer Dreifachbehandlung“, sagte Dr. Larysa Sanchez, Assistenzprofessorin für Medizin an der Icahn School of Medicine.‡ „Talquetamab könnte eine neue Behandlungsoption für Patienten und Ärzte darstellen, die BCMA-gerichtete Therpien erst zu einem späteren Zeitpunkt anwenden möchten.“

Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-I/II-Studie MonumenTAL-1 zeigen nachweislich die anhaltende Wirksamkeit von Talquetamab bei reduzierter Dosisintensität

Im Rahmen eines Vortrags auf der Jahrestagung 2023 der ASH wurden die Ergebnisse von 50 Patienten aus der Phase-I/II-Studie MonumenTAL-1 vorgestellt. Die Patienten wurden auf eine geringere Dosisintensität umgestellt, da sie bestimmte Kriterien für ein Ansprechen erfüllten oder unter der Behandlung aufgetretene Nebenwirkungen (TEAEs) wie orale, nagel- und/oder hautbezogene TEAEs, die möglicherweise mit der Expression von GPRC5D zusammenhängen, abgemildert werden sollten (Abstract #1010).3 Die Patienten, die mit einer geringeren Dosis behandelt wurden, zeigten ein dauerhaftes Ansprechen auf die Behandlung mit Talquetamab.3 In zwei weitere Kohorten mit 24 Patienten und einer medianen Nachbeobachtungszeit von 13,2 Monaten wurden die Auswirkungen einer prospektiven Reduzierung der Dosisintensität nach Erreichen eines Ansprechens untersucht.3 Insgesamt erreichten 79 Prozent (19/24) der Patienten ein partielles Ansprechen (PR) oder besser und wechselten von einer Dosierung von 0,8 mg/kg Q2W zu entweder 0,4 mg/kg Q2W oder 0,8 mg/kg monatlich (Q4W).3 Nach der Dosisumstellung betrug das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) 13,2 Monate und die mediane Dauer des Ansprechens war nicht abschätzbar.3

Bei den Patienten, die prospektiv auf eine geringere Dosisintensität umgestellt wurden, zeigte sich tendenziell ein besseres Abklingen GPRC5D-bedingter TEAEs, mit Ausnahme des Gewichtsverlusts (prospektiv: 12,5 Prozent abgeklungen und ohne Dosisreduktion: 18,9 Prozent abgeklungen).3 In den Kohorten mit prospektiver bzw. ohne Dosisreduktion klangen die unter der Behandlung aufgetretenen Nebenwirkungen bei oralen Toxizitäten (33,3 Prozent und 26,9 Prozent), Nagel-Toxizitäten (11,1 Prozent und 12,0 Prozent) und Haut-Toxizitäten ohne Ausschlag (50,0 Prozent und 15,3 Prozent) ab.3 Bei einigen Patienten in den prospektiven Kohorten mit reduzierter Dosis und größeren Verabreichungsintervallen wurde im Laufe der Zeit eine Verbesserung oder ein Abklingen der oralen, nagel- und hautbezogenen TEAEs beobachtet.3

Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial einer Umstellung der Talquetamab-Dosis, nachdem ein Ansprechen erzielt wurde, um oralen, nagel- und hautbezogenen TEAEs entgegenzuwirken und eine Verbesserung der Patientenerfahrung zu erzielen, ohne die Wirksamkeit zu beeinträchtigen.3

Erste Ergebnisse der Studie zur Kombination von Talquetamab und IMiD zeigen vielversprechende Gesamtansprechrate bei Patienten mit RRMM

Ergebnisse der MonumenTAL-2-Studie der Phase-Ib mit Talquetamab und Pomalidomid für die Behandlung von Patienten mit RRMM unterstreichen das Potenzial von Talquetamab in Kombination mit anderen Anti-Myelom-Therapien.4 Die Daten aus der allerersten Studie mit einer Kombination aus einer GPRC5D-gerichteten Therapie und einem immunmodulatorischen Wirkstoff wurden im Rahmen eines Vortrags auf der Jahrestagung 2023 der ASH vorgestellt (Abstract #1014).4

Patienten in der Phase-Ib-Studie MonumenTAL-2 (n=35) erhielten Talquetamab subkutan in der empfohlenen Phase-II-Dosis von 0,8 mg/kg Q2W (n=19) oder 0,4 mg/kg QW (n=16) mit ansteigenden Dosisstufen plus zwei Milligramm Pomalidomid täglich oral.4 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 15 Monaten in der QW-Kohorte (n=16) lag die ORR bei den auswertbaren Patienten bei 94 Prozent, 63 Prozent erreichten ein komplettes Ansprechen oder besser und 88 Prozent der ansprechenden Behandelten erzielten ein sehr gutes partielles Ansprechen oder besser.4 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 11,1 Monaten in der Q2W-Kohorte (n=19) betrug die ORR bei den auswertbaren Patienten 84 Prozent, 37 Prozent erreichten ein komplettes Ansprechen oder besser und 68 Prozent wiesen ein sehr gutes partielles Ansprechen oder besser auf.4 Die Gesamtansprechraten waren in allen Patientenuntergruppen konsistent, einschließlich der Patienten, die eine vorherige Behandlung mit Pomalidomid oder eine CAR-T-Zelltherapie erhalten hatten.4

In beiden Patientenkohorten wurde ein schnelles Ansprechen beobachtet, mit einer medianen Zeit bis zum ersten Ansprechen von 1,7 Monaten (Spanne 0,9-3,3) in der QW-Kohorte und 1,2 Monaten (Spanne 0-4,8) in der Q2W-Kohorte.4 Nach neun Monaten sprachen 100 Prozent der ansprechenden Behandelten in der QW-Kohorte und 84 Prozent der ansprechenden Behandelten in der Q2W-Kohorte weiterhin an.4 Die mediane DOR und das progressionsfreie Überleben (PFS) wurden nicht erreicht. Die Neunmonats-PFS-Raten in den QW- und Q2W-Kohorten betrugen 94 Prozent bzw. 76 Prozent.4

„Die Ergebnisse der Studien MonumenTAL-2- und MonumenTAL-1 zeigen nachweislich die Vielseitigkeit von Talquetamab in verschiedenen Patientengruppen sowie die Wirksamkeit, das beherrschbare Sicherheitsprofil und die Wirkung von Talquetamab auf den Erhalt der B-Zellen“, sagte Dr. Christoph Heuck, Vizepräsident, Klinische Entwicklung Hämatologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Die vielversprechenden frühen Ergebnisse, die mit der Kombination von Talquetamab und Pomalidomid beobachtet wurden, selbst bei Patienten, die zuvor Pomalidomid oder eine CAR-T-Zelltherapie erhalten hatten, bestärken uns in unserer wissenschaftlichen Strategie, unseren Fokus auf die Verbesserung und Vertiefung des Ansprechens durch Kombinationsbehandlungen zu richten.“

Die häufigsten Nebenwirkungen in beiden Kohorten waren orale Nebenwirkungen (86 Prozent), das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS; 74 Prozent; drei Prozent von Grad 3/4) und Neutropenie (63 Prozent).4 Die häufigsten hämatologischen Nebenwirkungen von Grad 3/4 waren Neutropenie (54 Prozent), Anämie (26 Prozent) und Thrombozytopenie (20 Prozent).4 Nagel-, Haut- und Hautausschlagstoxizitäten traten bei 69 Prozent, 74 Prozent bzw. 20 Prozent der Patienten auf; die Mehrzahl waren von Grad 1/2 und führten nicht zum Abbruch der Behandlung.4 Bei drei Patienten trat ein Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) von Grad 1 auf.4 Infektionen traten bei 80 Prozent der Patienten auf (23 Prozent von Grad 3/4); die häufigsten waren Lungenentzündung (23 Prozent) und Infektionen der oberen Atemwege (23 Prozent).4 Bei 34 Prozent der Patienten wurde aufgrund von Nebenwirkungen die Talquetamab-Dosis reduziert oder das Verabreichungsintervall geändert und bei 46 Prozent der Patienten wurde die Dosis von Pomalidomid verringert.4 Insgesamt brachen vier Patienten die Behandlung ab.4 Ein Patient starb aufgrund einer Lungenembolie.4

Über Talquetamab

Talquetamab erhielt im August 2023 von der Europäischen Kommission die bedingte Marktzulassung als Monotherapie zur Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM, die mindestens drei vorherige Therapien erhalten haben, einschließlich eines immunmodulatorischen Wirkstoffs, eines Proteasom-Inhibitors und eines Anti-CD38-Antikörpers, und bei denen während der letzten Therapie ein Fortschreiten der Krankheit festgestellt wurde.5 Talquetamab wurde im August 2023 auch von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Behandlung erwachsener Patienten mit RRMM, die mindestens vier vorangegangene Therapielinien erhalten haben, darunter einen Proteasom-Inhibitor, einen immunmodulatorischen Wirkstoff und einen Anti-CD38-Antikörper zugelassen .6

Talquetamab ist ein bispezifischer T-Zell-Antikörper, der an CD3 auf der Oberfläche von T-Zellen und an GPRC5D bindet, ein neuartiges Ziel, das auf der Oberfläche von Zellen des multiplen Myeloms exprimiert wird, wobei auf B-Zellen und B-Zell-Vorläufern nur eine minimale bis gar keine Expression festzustellen ist.5

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen über Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und sonstige Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Talquetamab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels. Im Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Arzneimittelagentur für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten haben, unterliegt Talquetamab einer zusätzlichen Überwachung.

Über MonumenTAL-1

MonumenTAL-1 ( Phase I: NCT03399799 , Phase II:NCT04634552 ) ist eine einarmige, offene, multizentrische Multikohorten-Dosiseskalationsstudie der Phase I/II mit mehr als 300 Patienten.7,8 In Phase I wurden die Sicherheit und Wirksamkeit von Talquetamab bei Patienten mit multiplem Myelom untersucht, die ein Fortschreiten der Erkrankung oder eine Unverträglichkeit gegenüber allen etablierten Therapien gezeigt hatten.7 Von der Studie ausgeschlossen waren Patienten mit einer allogenen Stammzelltransplantation in den letzten sechs Monaten, Toxizitäten durch frühere Krebstherapien von Grad 2 oder höher mit Ausnahme von Alopezie oder peripherer Neuropathie, einem Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)-Performance-Score größer eins, einer aktiven Beteiligung des zentralen Nervensystems (ZNS) oder klinischen Anzeichen einer meningealen Beteiligung des multiplen Myeloms.7

In Phase II der Studie wurde die Wirksamkeit von Talquetamab bei Teilnehmenden mit RRMM in den empfohlenen Phase-II-Dosen (RP2Ds) untersucht, die auf 0,8 mg/kg Q2W SC bzw. 0,4 mg/kg QW SC festgelegt wurden.8 Die Wirksamkeit wurde anhand der ORR und DOR gemessen, die von einem unabhängigen Prüfungsausschuss gemäß den Kriterien der International Myeloma Working Group (IMWG) bewertet wurden.8

Über MonumenTAL-2

MonumenTAL-2 ( NCT05050097 ) ist eine Phase-I-Studie zu Talquetamab SC in Kombination mit Carfilzomib, Daratumumab SC, Lenalidomid oder Pomalidomid für die Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom.9 Die primären Zielsetzungen der MonumenTAL-2-Studie sind die Ermittlung und Charakterisierung der Sicherheit der Kombinationstherapien. Zu den sekundären Zielsetzungen der MonumenTAL-2-Studie gehören ORR, DOR und Zeit bis zum Ansprechen.9

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.10,11 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.11 Schätzungen zufolge wurde in der Europäischen Union im Jahr 2022 bei mehr als 35.300 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten verstarben.12 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.13

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechsel- und Netzhauterkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten und Impfstoffe, Neurowissenschaften, Onkologie und pulmonale Hypertonie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited und Janssen Research & Development, LLC gehören zu Johnson & Johnson.

‡Dr. Sanchez war als bezahlte Beraterin für Janssen tätig; sie wurde nicht für ihre Medienarbeit bezahlt.

