Sisäpiiritieto: QPR Software Oyj tarkentaa strategiaansa ja uusii taloudelliset tavoitteensa, suunnittelee strategiaa tukevaa organisaatiorakenteen muutosta ja käynnistää muutosneuvottelut

QPR Software Oyj (”QPR Software” tai ”Yhtiö”) on päättänyt tarkentaa nykyistä strategiaansa heijastamaan markkinamuutosta ja Yhtiön painopistealueita sekä julkistaa uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle. Yhtiön tarkennettua strategiaa tukemaan Yhtiö suunnittelee organisaatiorakenteensa muutosta ja tulee antamaan 14.12.2023 tähän liittyvän yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen käynnistämiseksi.

Tarkennettu strategia

Tarkennetun strategian mukaisesti Yhtiö profiloituu entistä vahvemmin ohjelmisto- ja SaaS-toimijaksi, ydinliiketoiminta-alueidensa konsultiksi, sekä yhdeksi Digital Twin of an Organizationin (DTO) teknologian johtaviksi toimijoiksi. Tarkennetun strategian tavoitteena on entisestään kasvattaa Yhtiön asiakkailleen tuottamaa arvoa ja tukea Yhtiön kasvua keskittymisen kautta. Yhtiön missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

Tarkennetun strategian (2024–2027) mukaisesti Yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan Digital Twin of an Organization (DTO) -tarjoaman ja sen ytimessä olevan prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun. Yhtiön DTO-tarjoamaan kuuluvat lisäksi mallinnuksen- ja organisaation strategisen suorituskyvyn hallintaan ja mittaamiseen kehitetyt ohjelmistot.

Yhtiön uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027 ovat:

Keskimäärin vuosittainen kahdenkymmenen (20) prosentin SaaS-kasvu,

ja

Kestävä liikevoitto.

Yhtiön johto arvioi prosessilouhintamarkkinoiden koon olleen vuonna 2022 noin 1,1 miljardia dollaria. Johto arvioi markkinoiden vuosittaisen keskimääräisen kasvun olevan edelleen noin 49 % ja saavuttavan 28 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Digital Twin of an Organization –teknologian kysynnän odotetaan kasvavan prosessilouhintamarkkinan kehityksen mukana. Johto arvioi mallinnus- ja organisaation strategian- ja suorituskyvyn hallinnan ohjelmistomarkkinoiden olevan noin 1,0 miljardia dollaria. Markkinat ovat melko kypsät, mutta jatkavat keskimääräistä vuotuista kasvuaan yksinumeroisella prosenttiosuudella.

Yhtiö myös jatkaa edelleen 10.3.2022 julkistetun strategian mukaisesti uusien strategisten kumppaniverkostojen rakentamista saavuttaakseen skaalautuvan Go to Market -mallin, laajentaakseen omaa tarjoamaansa ja parantaakseen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppaneiden kanssa. Yhtiö keskittää kasvuinvestointejaan Eurooppaan ja Lähi-itään sekä kumppaniverkoston kautta uusille markkina-alueille kuten Pohjois-Amerikkaan.

Organisaatiorakenteen muutos ja muutosneuvottelut

Muutosneuvotteluissa Yhtiö suunnittelee tarkennettua strategiaansa tukemaan organisaatiorakenteensa muutosta. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on tukea QPR Softwaren toimintojen tehokkaampaa organisointia, pyrkiä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin sekä uudistamaan organisaation rakennetta Yhtiön pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutosneuvottelut käydään erikseen sekä QPR Software Oyj:ssa että QPR Services Oy:ssa. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 39 henkilöä.

Alustavien arvioiden mukaan molempien yhtiöiden muutosneuvottelujen jälkeen mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet voisivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin maksimissaan 90 päiväksi ja lisäksi yhteensä enintään kuuden (6) työtehtävän päättymiseen QPR Software Oyj:ssa ja enintään yhdeksän (9) työtehtävän päättymiseen QPR Services Oy:ssa.

Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

QPR Software lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

