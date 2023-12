BIC : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres De Novembre 2023

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

De Novembre 2023

CLICHY – 14 Décembre 2023

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de novembre 2023 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 07/11/2023 40 59,4563 2 378,25 09/11/2023 6 561 61,6398 404 418,45 10/11/2023 11 000 61,6118 677 729,80 13/11/2023 5 929 60,7315 360 077,06 14/11/2023 10 419 61,1056 636 659,25 15/11/2023 11 500 61,7045 709 601,75 16/11/2023 12 000 61,7984 741 580,80 17/11/2023 10 271 61,9270 636 052,22 20/11/2023 12 419 61,8362 767 943,77 21/11/2023 12 349 61,2394 756 245,35 22/11/2023 12 510 61,0582 763 838,08 23/11/2023 12 103 62,6236 757 933,43 23/11/2023 3 594 62,6500 225 164,10 24/11/2023 16 341 62,3128 1 018 253,46 27/11/2023 16 284 62,7769 1 022 259,04 28/11/2023 11 500 62,5165 718 939,75 29/11/2023 11 293 61,9795 699 934,49 30/11/2023 8 000 61,8500 494 800,00 30/11/2023 7 487 61,6478 461 557,25 TOTAL 191 600 61,8756 11 855 366,31

Pièce jointe