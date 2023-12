Lannion, 14 décembre 2023 – 17h45

LUMIBIRD AJUSTE SON OBJECTIF DE CROISSANCE 2023

Un chiffre d’affaires 2023 attendu supérieur à 200 M€, sans atteindre les 8% de croissance organique annoncés précédemment

Une marge d’EBITDA attendue supérieure à 17% 1 en-dessous de l’objectif de 20%

Trajectoire de croissance maintenue pour les années à venir, portée par l’innovation technologique





Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, a réévalué, à quelques semaines de la clôture de l’exercice, son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 M€, soit une croissance organique d’au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d’année et confirmés fin octobre.

Les facteurs d’ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s’agit principalement :

de reports de livraisons du 4 e trimestre sur 2024 liés à des retards techniques dans la qualification et la production de certaines séries de produits;

trimestre sur 2024 liés à des retards techniques dans la qualification et la production de certaines séries de produits; de reports de commandes d’une part pour des raisons règlementaires et d’autre part du fait d’ajustements de planning chez les clients ;

d’effets de change défavorables persistants au 4e trimestre.





La dynamique de la division Médical devrait être en ligne avec les 8% annoncés.

Pour la division Photonique, les activités Défense et Spatial devraient être supérieures aux 8 % annoncés et cette croissance ne compensera pas la baisse ponctuelle des activités Industrielles et scientifiques et Lidar. Néanmoins, au sein des activités Lidar, les Systèmes Lidar réaliseront une bonne performance.

La révision du chiffre d’affaires annuel impactera mécaniquement la marge d’EBITDA qui est attendue supérieure à 17%, en-dessous des 20% annoncés.1

Avec une demande forte sur ses marchés en croissance matérialisée par un carnet de commandes qui reste très dynamique, Lumibird reste confiant sur ses perspectives de croissance à court et moyen-terme. Le Groupe s’est renforcé technologiquement et industriellement pour poursuivre sa croissance et accroitre sa rentabilité dans les années à venir.

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires 2023, le 29/01/2024, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et plus de 191 M€ de chiffre d’affaires en 2022 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 Chiffres excluant Convergent Photonics, dans le périmètre du Groupe depuis le 31/08/2023

