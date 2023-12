McPhy Energy : McPhy entre en négociations exclusives avec Atawey en vue de la cession de son activité stations de recharge hydrogène

McPhy engage un processus de cession de son activité de stations de recharge hydrogène ;

Atawey, qui se porte acquéreur, est aujourd’hui un acteur de référence de la mobilité hydrogène. Cette reprise lui permettrait d’en accélérer le développement et de devenir un leader européen ;

L’opération envisagée permettra à McPhy de se concentrer sur son cœur de métier de fabricant d’électrolyseurs, notamment au démarrage de sa Gigafactory de Belfort.

Grenoble, le 14 décembre 2023 – 18h00 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce être entré en négociations exclusives avec Atawey pour la cession de son activité stations de recharge. Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 32% du chiffre d’affaires de McPhy en 2022 avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d’exécution, représentant 40 stations.

La réussite des négociations doit permettre à McPhy de concentrer ses ressources sur la fabrication d’électrolyseurs, tout en garantissant à l’activité stations de poursuivre son expansion en bénéficiant des moyens apportés par un leader du secteur. Fort d’un parc de 30 stations installées et de 10 ans d’expérience, Atawey est en effet un des tout premiers acteurs du marché français. Ce rapprochement des deux activités stations permettra d’accélérer la croissance d’Atawey et de créer un leader européen.

McPhy et Atawey partagent une histoire et des valeurs communes, en tant qu’acteurs clés et pionniers de la filière mobilité hydrogène française. Leur proximité géographique, leurs collaborations réussies sur plusieurs projets et la complémentarité de leurs offres de stations devraient favoriser la réussite de l’opération. Ce rapprochement valoriserait en effet les investissements réalisés sur le site de Grenoble et permettrait à Atawey, pour accompagner la croissance forte de son activité, de se doter d’un outil industriel additionnel et d’un savoir-faire technologique de grande qualité, attesté par la mise en service récente par McPhy de plusieurs stations. Si le processus de cession venait à son terme, McPhy entend rester impliqué aux côtés d’Atawey afin d’assurer la continuité de son activité de stations, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Le recentrage de McPhy sur la fabrication d’électrolyseurs a été guidé par un besoin de spécialisation accrue des acteurs dans chaque grand métier de la filière hydrogène compte tenu de la forte croissance du marché. La taille des projets hydrogène, notamment pour l’industrie, est en pleine expansion, nécessitant de consacrer davantage de ressources pour la production en série d’électrolyseurs de très grande capacité. McPhy pourra désormais s’atteler exclusivement à cette tâche en s’appuyant sur son dispositif industriel paneuropéen composé de sa future Gigafactory à Belfort et des fonctions transverses à Grenoble en France, de son site d’ingénierie à Wildau en Allemagne et de son usine de production à San Miniato en Italie.

McPhy va continuer la négociation engagée avec la confidentialité requise et informera les marchés de son éventuel aboutissement, notamment si une offre engageante devait être reçue. Durant cette période, une attention particulière sera portée à l’exécution des projets en cours et à la satisfaction des clients. Par ailleurs, une information-consultation des instances représentatives du personnel de McPhy sera engagée en fonction de l’évolution du projet de cession, celles-ci ayant déjà été informées du processus en cours.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Nous avons pris la décision d’engager un processus de cession de notre activité stations pour nous concentrer sur le développement de notre activité électrolyseurs. La combinaison des métiers de fabrication des équipements à la fois pour la production et la distribution d’hydrogène a permis un important effet d’apprentissage pour McPhy et facilité son passage à l’échelle industrielle. La possibilité d’associer nos équipes à l’émergence d’un nouveau leader européen en cédant notre pôle de stations à un acteur reconnu et dont nous partageons les valeurs essentielles est indiscutablement une piste à poursuivre. En parallèle, notre Gigafactory dédiée à la nouvelle génération d’électrolyseurs, dont la construction est sur le point d’être finalisée, réclamera la mobilisation de toutes nos ressources, afin de devenir un acteur majeur sur le marché considérable de la production d’hydrogène bas-carbone. »

Jean-Michel Amaré, Président et co-fondateur d’Atawey, ajoute : « C’est une formidable opportunité de confirmer Atawey comme un leader européen des stations hydrogène. La complémentarité de nos activités et la proximité de nos cultures d’entreprise nous aideront à aboutir à une opération qui satisfasse toutes les parties prenantes, en premiers lieux desquels les salariés. Cela constituerait évidemment un important pas en avant pour Atawey, mais aussi pour la structuration de l’écosystème français de la mobilité hydrogène. »

Prochain événement financier :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2023, le 5 février 2024, après clôture des marchés.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À PROPOS D’ATAWEY

Atawey est le leader en France des solutions de recharge de mobilité hydrogène avec 40% de parts de marchés et trente stations installées depuis sa création.

Fondée en 2012 par Jean-Michel Amaré et Pierre-Jean Bonnefond, Atawey conçoit, fabrique et distribue des stations de recharge d’hydrogène contribuant au déploiement de la mobilité hydrogène en France et en Europe. Atawey a développé une gamme complète de stations de recharge performantes et modulaires (station compacte, station évolutive, station mobile). Ces différentes solutions permettent d’accompagner la montée en puissance de l’usage hydrogène sur les territoires et offrir des solutions adaptées à tous les porteurs de projets hydrogène, du projet pilote au maillage complet d’un territoire.





