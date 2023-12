Le 14/12/2023





MOBILIZE LEASE&CO, FILIALE DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, CONFIRME L’APPROBATION DE L’ACQUISITION DES SOCIETES ALLEMANDES MOBILITY CONCEPT ET MEINAUTO PAR LES AUTORITES COMPETENTES







La transaction, rendue publique1 le 13 juillet 2023 sous réserve d’approbation par les autorités compétentes a été validée par la BaFin, l'Autorité Fédérale de Supervision Financière en Allemagne et par les autorités de la concurrence en Autriche et en Allemagne.







L’acquisition de Mobility Concept et de MeinAuto, divisions du Groupe MeinAuto, acteur de premier plan sur le marché allemand du leasing automobile, sera finalisée en janvier 2024.

A cette date, les 2 sociétés intègreront Mobilize Lease&Co, constituée en novembre 2022 dans le but de déployer des offres de location longue durée de Renault Group dans toutes les zones géographiques où ses marques sont présentes.







Cette première acquisition de Mobilize Lease&Co vise à accélérer le déploiement d’offres de location longue durée sur le marché allemand afin de répondre aux nouveaux besoins de mobilité de ses clients.



À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé près de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2022 et vendu 3,8 millions de services. À fin décembre 2022, les actifs productifs moyens sont de 44,7 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 050 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin décembre 2022, le montant net des dépôts collectés représente 24,4 milliards d’euros soit 49 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

1 Communiqué de Presse du 13/07/2023 : https://www.mobilize-fs.com/fr/actualites/mobilize-leaseco-filiale-de-mobilize-financial-services-annonce-lacquisition-de-la

