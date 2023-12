IT Link en négociation exclusive avec Ciao Technologies Inc. en vue de l’acquisition de 100% du capital

Communiqué de Presse

Le Kremlin-Bicêtre, le 14 décembre 2023

IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce entrer en négociation exclusive avec la société Ciao Technologies Inc., en vue de l’acquisition de 100% du capital.

Ciao Technologies Inc. est une entreprise de services du numérique, basée dans la province du Québec au Canada.

L'Entreprise s’est forgée une réputation incontestable de longue date dans le marché Québécois et entretient des relations importantes et solides avec des clients privés et gouvernementaux en délivrant un accompagnement sur-mesure dans la gestion de leurs projets IT et de leur transformation digitale.

A ce jour, Ciao Technologies Inc. compte 88 collaborateurs, dont 77 consultants et s’appuie sur un réseau de 27 partenaires sous-traitants.

Sur l’exercice clos le 31 mars 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 10,7M $CAD.

Ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du plan Connext’25 et permettra au Groupe IT Link de développer sa présence en Amérique du Nord.

La transaction devrait être finalisée d’ici le premier trimestre 2024 après signature d'un accord définitif. Elle reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d’opération. Le prix de cette acquisition, payé en numéraire, serait financé sur les fonds propres de la société.

IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 15 février 2024.

A propos de Ciao Technologies Inc.

Fondée en 2006, Ciao Technologies Inc. a su s’imposer comme un acteur majeur du domaine des services conseils TI au Canada dans la province du Québec.

Ciao s'est d'ailleurs classée dans la liste des 500 entreprises canadiennes en plus forte croissance entre 2016 et 2020 publiée par le Canadian Business, ainsi que dans le « Top 300 des PME les plus importantes du Québec » en octobre 2023 (source : Les Affaires, mi-octobre 2023).

La société articule ses expertises autour de plusieurs offres :

Développement de systèmes

Studio numérique

Accessibilité web et design inclusif





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est plus de 750 collaborateurs présents sur 14 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et trois marques : IT Link, NRX et RADèS.





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597 ALITL)

