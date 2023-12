14/12/2023

LACROIX et AIAC entrent en négociation exclusive en vue de la cession/acquisition du segment Signalisation

LACROIX annonce l’entrée en négociation exclusive avec la société d’investissement industriel nord-américaine AMERICAN INDUSTRIAL ACQUISITION CORPORATION (AIAC) en vue de la cession de son segment signalisation (8% du chiffre d’affaires de LACROIX en 2022).

Cette annonce fait suite à la communication du 9 février 2023 dans laquelle LACROIX faisait part de sa volonté de trouver un repreneur pour cette activité, afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l’IoT industriel et des équipements électroniques.

Le périmètre concerné par cette négociation reste inchangé : il représente un chiffre d’affaires projeté de 57M€ pour l’année 2023 et concerne 315 collaborateurs à travers le site industriel de Saint-Herblain (260 personnes), trois filiales de distribution (La Réunion, Mayotte et Nouvelle Calédonie), et une implantation en Espagne.

Créé en 1996, la holding industrielle AIAC est focalisée sur l’investissement dans des sociétés industrielles dans le cadre d’une vision long terme. À ce jour, son portefeuille est composé de près de 80 sites établis dans 24 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

Un projet industriel au cœur des discussions

L’objectif fixé entre les parties est de finaliser cette opération d’ici au premier trimestre 2024 incluant les discussions avec les représentants du personnel.

Les discussions avancées en cours ne préjugent toutefois pas de leur issue. Toute information significative dans cette négociation susceptible d’intéresser les actionnaires de LACROIX, et plus généralement l’ensemble des investisseurs, sera portée à la connaissance du marché, conformément à la règlementation, par voie de communiqué de presse.

Le projet industriel est au cœur des discussions en cours, afin que l’activité signalisation puisse bénéficier des moyens nécessaires à la poursuite de son développement.



Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel : 8 février 2024 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie devrait contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 708 millions d’euros en 2022, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et de la défense ainsi que de la santé. Le Groupe fournit également des équipements et des solutions connectés et sécurisés pour optimiser la gestion d’infrastructures critiques telles que la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic, V2X, signalisation) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

À propos de AIAC

American Industrial Acquisition Corporation (AIAC - www.aiac.com) est une holding industrielle diversifiée avec des sites de fabrication et de distribution dans 24 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. AIAC a acquis des filiales et divisions non stratégiques de grandes multinationales telles que Boeing, Siemens, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Johnson Controls, Merck, Pfizer, Astellas, Visteon, Carlyle, Ahlstrom, Tolko, Suez, Rexel, Vallourec, Novelis, Constellium, Sandvick ou de fonds d’investissement tels que Riverside et 21 Partners.

Les sociétés manufacturières détenues par AIAC servent des entreprises du secteur privé et public du monde entier dans tous les secteurs majeurs, notamment l'aviation, le spatial, la défense, l'automobile, le ferroviaire, la marine, la pétrochimie, le solaire, le nucléaire, le génie civil et les infrastructures, la construction, l’exploitation minière, les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







AIAC

Managing Director

Bertrand Talabart

btalabart@aiac.com

Tél. : 06 46 21 39 45







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

mpy@actifin.fr

Tél. : 06 88 78 59 99

