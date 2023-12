Novel Clinic Assets OÜ on Hepsor AS sidusettevõtte Hepsor P113 OÜ kohta esitanud kohtuhagi

Hepsor AS-i 45%-lise osalusega sidusettevõte Hepsor P113 OÜ ütles 4. septembril üles üürilepingu Novel Clinic Assets OÜ-ga. Hepsor P113 OÜ-le kuulub ca 4 000 m2 üüritava pinnaga ärihoone Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 113, millest lõpetatud üürileping oli sõlmitud 3 575 m2-ile. Üürileping lõpetati üürniku poolse üürilepingu tingimuste olulise ja pideva rikkumise tõttu. Hepsor P113 OÜ esitas üürnikule kahjunõude summas ~3 MEUR.

Novel Clinic Assets OÜ esitas 9. novembril Harju Maakohtule hagiavalduse, et taastada Pärnu mnt 113 üürileping, nõuda üürilepingu ülesütlemise tõttu hüvitist ning välja nõuda ruumidesse jäänud vara. Hepsor P113 OÜ advokaadi sõnul on hageja nõuded perspektiivitud, hageja on ise endale kahju tekitanud ning Hepsor P113 OÜ on esitanud kohtule taotluse hagi nõuete läbivaatamata jätmiseks.

Hepsor AS juhatuse liikme Henri Laksi sõnul eelistavad Hepsori ja Hepsor P113 OÜ teised osanikud kohtuvälist lahendit.









