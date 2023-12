Information de la société Worldline

Information de la société

La Défense, 15 décembre 2023 – Worldline [Euronext: WLN] :

« C’est avec une immense tristesse que Worldline a appris le décès soudain de son Président, M. Bernard BOURIGEAUD, à l’âge de 79 ans, le 14 décembre 2023.

Bernard Bourigeaud a été avant tout un immense entrepreneur, engagé de manière passionnée dans les technologies informatiques et l’accompagnement des transformations sociétales et économiques qu’elles portent. Bâtisseur à travers Atos Origin, d’une des plus grandes entreprises de services numériques européennes et également pionnier des premiers pas dans la consolidation de l’industrie du paiement à travers les débuts de Worldline, il laissera l’empreinte forte d’un dirigeant visionnaire et convaincu de l’évolution nécessairement pan-européenne et globale des entreprises technologiques. En tant qu’homme et dirigeant, ses profondes qualités humaines, son courage, sa conviction de toujours de l’importance cardinale du collectif humain en entreprise et sa fidélité en amitié faisaient de lui un exemple de leader à la fois charismatique, à l’écoute et proche.

L’ensemble des administrateurs a tenu à rendre hommage à la carrière de Bernard Bourigeaud, pionnier de l’industrie des paiements, et à son engagement sans faille au service du Groupe, au parfait fonctionnement de sa gouvernance ainsi qu’à la mise en œuvre de sa vision stratégique depuis la fusion avec Ingenico. Au nom de la Société et de tous ses collaborateurs, ils présentent leurs plus sincères condoléances à son épouse ainsi qu’à sa famille.

Conformément au plan de succession, le Comité des nominations a recommandé que l'intérim de la présidence du Conseil d’administration de Worldline soit assuré par M. Georges Pauget, Administrateur référent indépendant, jusqu’à la nomination d’un nouveau Président dans le cadre d’un processus de sélection engagé conformément à la gouvernance de la Société dans la perspective de l’assemblée générale annuelle, ce qui a recueilli l’assentiment unanime de l’ensemble des administrateurs. »

