AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused

AS Tallink Grupp („kontsern“) on allkirjastanud 298 miljoni euro suuruse laenulepingu. Finantseerimise korraldasid Nordea Bank Abp, filial i Norge, Danske Bank A/S, KfW-IPEX Bank GmbH, AS Swedbank ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Nordea Bank Abp, filial i Norge, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) oli tehingu koordinaatorid. Laenu makse- ja tagatisagent on Nordea Bank Abp, filial i Norge. Laenuleping sisaldab jätkusuutlikuse kriteeriumeid ning Nordea Bank, Filial i Norge oli jätkusuutlikkuse koordinaator.

Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tähtaeg on viis aastat.

Laenu kasutatakse järgmiste laenukohustuste saldode tagasimaksmiseks:

2016. aasta detsembris pankade sündikaadilt võetud ning 2022. aasta detsembris muudetud ja korrigeeritud 280 miljoni euro suurune laen;

2018. aasta juulis pankade sündikaadilt võetud 110 miljoni euro suurune laen;

2019. aasta novembris võetud 60 miljoni euro suurune korduvkasutusega laenulimiidi leping

AS-lt Swedbank;

2020. aasta juunis võetud 100 miljoni euro suurune laen Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-lt (endine SA KredEx);

2020. aasta novembris võetud 100 miljoni euro suurune laen Põhjamaade Investeerimispangalt; ning

seni tasumata COVID-19 pandeemia ajal edasi lükatud põhiosa tagasimaksed.

Tehingu tulemusel väheneb kontserni refinantseerimisrisk, pikeneb tagasimakse periood, väheneb laenuteenindamise koormus ja taastub COVID-19 eelne tegevuspaindlikkus.

Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd, Tallinn Swedish Line Ltd, Tallink High Speed Line Ltd, Tallink Fast Limited ja Tallink Hansaway Limited. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.

Nimetatud laenude ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu kantakse laenuperioodi jooksul amortiseeruvad korraldustasud maha.

